Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın kapasitesi artırıldı - Son Dakika
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın kapasitesi artırıldı

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) Hattı'na ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini Türkiye- Gürcistan sınırının Türkiye tarafında bulunan...

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın kapasitesi artırıldı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu (BTK) Hattı'na ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini Türkiye- Gürcistan sınırının Türkiye tarafında bulunan Canbaz İstasyonu'na kurduklarını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastalığın kontrol altına alınması amacıyla önemli tedbirler aldıklarını ve bu tedbirlerle birlikte ticaretin sürdürülmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Bu noktada da güvenliğinin yüksek olması nedeniyle demiryolu taşımacılığına talebin önemli ölçüde arttığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, özellikle Orta Asya ile dış ticaret noktasında Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na yönelik büyük talep artışı yaşandığını vurguladı. Söz konusu talebi karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mevcut yüke ek günlük net 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile bu zor dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesini artıracak çalışmaları hızla tamamladık ve Türkiye-Gürcistan sınırına kurulan konteyner aktarma sistemini tamamlayarak faaliyete geçirdik" dedi.

'AKTARMA SİSTEMİNİ KULLANAN İLK TREN YOLA ÇIKTI'

Bakan Karaismailoğlu, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya'ya ait hatların ray genişliği ile Türkiye ve Avrupa ülkelerinin genişliğinin farklı olması nedeniyle vagon aktarması ya da tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Gürcistan sınırına kurduğumuz konteyner aktarma sistemi ile söz konusu aktarmaları hızlandırdık. Böylece günlük net 3 bin 500 tona kadar kapasiteyi da artırdık. Şu anda aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan'dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde bin 200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon hammaddesini Mersin, Derince ve Denizli'ye götürmek üzere yola çıkmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'DEMİRYOLU HATTINDA 520 BİN TON YÜK TAŞINDI'

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Avrupa ile Asya arasında köprü olma özelliğini her geçen gün pekiştirdiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hattından taşınan yük miktarının her geçen gün arttığını belirtti. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Demiryolu Hattı Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin arasındaki ticarette önemli bir rol üstlenmektedir. Bu hattan bu güne kadar 5250 konteyner içerisinde 240 bin ton ihraç malı, 5300 konteyner içerisinde 280 bin ton ithal malı veya Avrupa'ya giden transit yük taşındı."

Bakan Karaismailoğlu ayrıca, yaşanan gelişmelerin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın ne kadar önemli bir yatırım olduğunu da gözler önüne serdiğine dikkat çekti.


Gürcistan, Bakü, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:35 Kaynak: DHA


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