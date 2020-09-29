Balçova arsa mağdurları mutlu sona yaklaşıyor - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde 40 yıldır çözüm bekleyen arsa mağdurları konusunun çözümü için en üst noktada kararlı olunduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kamu kurumlarının arazilerinin ortak kullanım alanları için tahsis edileceğini söyledi.

Balçova ilçesinde 1980 yılından bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda arsa mağdurları olarak bilinen konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Yeni imar planı ve son düzenlemelerin konuşulduğu toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ve ilgili bürokratlar katıldı. Balçova Belediyesi'nin teknik birimlerinin sunum yaptığı toplantının verimli geçtiğini belirten Hamza Dağ, sorunun çözümü için kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini belirtip, "İzmir'in kangren olan bir sorununu daha çözüyoruz. 1970'li yıllarda ilçe belediyesinin o dönemki yönetiminin aldığı kararla otobanın kenarında mülkiyeti belediyeye ait araziler vatandaşa satılmış. Kimileri tapularını almış, kimileri alamamış. Bazılarında sadece banka dekontları ve makbuz var. Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak. Yaklaşık 2 bin adet tapu sahibi öncelikli olarak bu durumdan yararlanacak" dedi.