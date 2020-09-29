Balçova arsa mağdurları mutlu sona yaklaşıyor - Son Dakika

İZMİR'in Balçova ilçesinde 40 yıldır çözüm bekleyen arsa mağdurları konusunun çözümü için en üst noktada kararlı olunduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kamu kurumlarının arazilerinin ortak kullanım alanları için tahsis edileceğini söyledi.
Balçova ilçesinde 1980 yılından bu yana çözülemeyen ve kamuoyunda arsa mağdurları olarak bilinen konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi. Yeni imar planı ve son düzenlemelerin konuşulduğu toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar ve ilgili bürokratlar katıldı. Balçova Belediyesi'nin teknik birimlerinin sunum yaptığı toplantının verimli geçtiğini belirten Hamza Dağ, sorunun çözümü için kurumlar arası iş birliğine önem verdiklerini belirtip, "İzmir'in kangren olan bir sorununu daha çözüyoruz. 1970'li yıllarda ilçe belediyesinin o dönemki yönetiminin aldığı kararla otobanın kenarında mülkiyeti belediyeye ait araziler vatandaşa satılmış. Kimileri tapularını almış, kimileri alamamış. Bazılarında sadece banka dekontları ve makbuz var. Bakanlığımız, konunun çözümü için ilk olarak tapusu olanlardan başlayacak. Yaklaşık 2 bin adet tapu sahibi öncelikli olarak bu durumdan yararlanacak" dedi.Satış yapılan arazilerin bulunduğu bölgede hazine arazilerinin bulunduğunu ve alanın ormana sınır olduğunu da söyleyen Milletvekili Dağ, "Bakanlığımızın yaptığı çalışma sonrasında 190 dönüm Maliye hazinesine kayıtlı arazinin de bu konunun çözümü için bedelsiz tahsisine imkan tanındı. Bu da bir kısmı jeolojik sakıncalı ve eğimi yüksek olan ama satılmış arazilerden alınacak sosyal donatı alanlarını karşılayacak. Böylece, vatandaşın elindeki tapuda bulunan metrekarelerden daha az zayiat alınması anlamına geliyor. Biz, bu konunun bakanlık koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyesinin de kararlılığıyla çözümünden yanayız. Her seçim döneminde siyasi malzeme olan ve vatandaşlarımızın bizden talep ettiği bir konuyu daha kentin gündeminden kaldırıyoruz" diye konuştu.'İŞ BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLECEK BİR KONU'Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da uzun süredir arsa mağduru vatandaşların sorununu çözmek için çalıştıklarını belirterek bölgedeki hazine arazileri ile ilgili sıkıntılar olduğunu ifade etti. Çalkaya, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile planın ayrıntılarını ve bu konuları görüştük. Olumlu bir görüşme oldu. Amacımız 40 yıl önce belediyenin sattığı arsaları aldığı için mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyetini çözmek. Bu alan da İnciraltı'nda olduğu gibi Bakanlığın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nin ortak iş birliği ile çözülecek bir sorun. En kısa sürede çözümleyip vatandaşlarımıza müjde vermek istiyoruz" dedi.SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?Dönemin Balçova Belediyesi, kentsel dönüşüm yapmak ve gecekondulaşmayı önlemek, ilçeye baraj, teleferik ile 5 yıldızlı bir otel yapılmasına kaynak sağlamak için 1970 yılında belediyeye ait arsaları satma kararı aldı. Arsalar 1980 yılında hak sahiplerine verilmeye başlandı fakat 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile Balçova Belediyesi kapatıldı. Bunun üzerine söz konusu projedeki arsaların mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Sonrasında darbe yönetiminin uygulamaları nedeniyle vatandaşlar tapularını alamadı. Balçova Belediyesi bu kez 1992 yılında tekrar açılınca çalışmalar yeniden başladı. Büyükşehir'e devredilen arazilerin bazıları geri alınıp, ek ödeme koşulu ile hak sahiplerine dağıtıldı. Bu süreçte de tapusunu alamayanlar bir araya gelerek konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllardır çözüm arayışında olan vatandaşlardan ilk olarak ellerinde tapusu olanların sorunun çözümü için mutabakata varıldı. Uzun süredir bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesi tarafından kurulan üçlü komisyon, çalışmaları yürütüyordu. Yerinde inceleme ve değerlendirme raporlarının ardından bakanlıkta ilk sunum gerçekleştirilmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:28 - Kaynak: DHA
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