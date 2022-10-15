Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

15.10.2022 10:22
Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir haber: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Manyas ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına aldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir 3. sayfa: Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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