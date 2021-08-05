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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı

05.08.2021 00:57
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç kattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci 65 otobüsün ardından 35 kamyonu da filosuna dahil ederek gücüne güç kattı. Başkan Yılmaz, "Hizmete aldığımız otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Şimdi daha yeni ve daha güçlüyüz. 20 ilçemizde etkin ve hızlı hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre dört koldan hizmet vermeye devam ediyor. Sağlıktan çevreye, ulaşımdan altyapıya birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, araç filosunu da güçlendirdi. 30 milyon 250 bin Türk Lirasına alınan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 20 ilçede 5 bin 100 kilometre yolda bakım ve onarım çalışmalarına katılacaklar. Gar bölgesinde düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliği yaptığı kamyon hizmete alım törenine; Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, FORD Erdeğer Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Erdoğan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yılmaz, "Pehlivanlar yola çıktı"

Ulaşımda konforu artıracak çevre dostu 65 otobüsün Pazartesi günü hizmete alındığı hatırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bugün de 35 adet yeni aracımızı hizmete alıyoruz. Otobüslerimize 'Yakışıklı' adını verdik, bugün de kamyonlarımıza 'Pehlivan' adını veriyoruz. Gücümüze güç katacak bu araçlar şehrin 20 ilçesinde hizmet verecek. Gerekirse komşu illerimize dahi gidebilecek güçte ve kabiliyette. İş gücümüzü hafifletecek ne kadar çok teknolojik araç gereç, malzeme varsa belediyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Samimi bir şekilde belediyemizi en güzel hizmeti verecek hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

İş makinelerimiz afete hazır

Her zaman katılımcı belediyecilikten bahsettiğini belirten Başkan Yılmaz, "Sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ile biz bu işi daha ekonomik daha hızlı daha kaliteli ve insan odaklı nasıl yaparızı sürekli konuşuyoruz. Uzmanlarımız, profesörlerimiz ile birlikte Çanakkale'den İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya afet ile ilgili tüm konuları geçtiğimiz gün yaptığımız çalıştayda değerlendirdik. Allah korusun her hangi bir afet durumunda Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi, şehirde bulunan tüm iş makinelerini, insan kaynaklarını, araç gereçleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettirebilir. Bu sayede krizleri erken çözebiliyoruz" dedi.

İki yeni engelli aracı hizmete alındı

Kimseyi geride bırakmadan şehre hizmet ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Sosyal belediyeciliğimizi de ön plana çıkarıyoruz. Bugün yine sosyal belediyeciliğimizin bir göstergesi olarak 2 yeni engelli aracımızı hizmete aldık. Nerede bir eksiklimiz varsa, engellimiz, özel vatandaşımız, yaşlımız varsa Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımız her zaman onların hizmetinde. Biz kapıların dış numaralarıyla değil kapıların içindeki vatandaşlarla da ilgileniyoruz. 2019'dan buyana peyderpey birçok aracımızı da hizmete aldık" dedi.

Tır'lar kültür elçisi olacak

Kültürel belediyeciliği de en güzel bir şekilde devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, hizmete alınan TIR'lardan ikisinin Türkiye'nin her yerinde Balıkesir'in kültür elçiliğini yapacağını söyledi. Ticaret Odası ile beraber daha önceden de yapılan Balıkesir tanıtım TIR'ı yeni alınan TIR ile her yere taşınacak. İhtiyaç duyulduğunda konserler verecek, çocuklara kütüphane olacak.

Çevreyi koruyoruz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam bir çevreci belediye olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Balıkesir'de kişi başına düşen yeşil alanların sayısını artıyor, denizlerin temiz tutulması, hava kirliliğinin engellenmesi ve gürültü oranının azaltılması için çaba sarf ediyoruz. Hizmete aldığımız 65 otobüsümüz doğaya daha az azot ve daha az karbon monoksit salıyor. Kamyonlarımız da son teknoloji ve çevreye en az zarar veren araçlar" dedi.

20 ilçede eşit hizmet

Sosyal belediyecilik, katılımcı belediyecilik, kültürel belediyecilik ve çevreci belediyeciliği en güzel örneklerini bir arada vatandaşlara sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, köprüsüyle yoluyla alt yapısıyla hizmet belediyeciliğini ortaya koyuyor. Yılmaz, 20 ilçede, belediye başkanları, kaymakamlar ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehre hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Milletvekili Subaşı, "Hizmetlerin alasını yapıyoruz"

Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini sergilediğini söyleyerek Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Yücel Başkanımızın liderliğinde ve vizyoner projeleriyle güzel sonuçlar alıyoruz. Bizim farkımız yaptığımız hizmetlerde. Balıkesir ölçeğinde Yücel başkanımız liderliğinde hizmetlerin alasını yapıyoruz. Bandırma'yı, Erdek'i, Bigadiç'i, Sındırgı'yı, Havran'ı sahil kesimini kısacası tüm Balıkesir'i ve yapılan işleri görmenizi tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 35 kamyonu filosuna kattı - Son Dakika


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