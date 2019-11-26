Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı.


Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması maksadıyla eş zamanlı olarak icra edilen uygulamada; Balıkesir polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 2, Manyas ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 4, Bigadiç ilçesinde 4, Dursunbey ilçesinde 1, Erdek ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde 3, Gönen ilçesinde 5 ve Balıkesir Merkezde 4 olmak üzere toplam 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]