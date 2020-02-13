Balıkesir'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Balıkesir'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi

7 saat önce

Balıkesir'de, Elazığ'daki depremde mağdur olan vatandaşlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan malzemeler tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Balıkesir'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Balıkesir'de, Elazığ'daki depremde mağdur olan vatandaşlar için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan malzemeler tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Valilik öncülüğünde Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi belediyelerinin destekleriyle, iş insanları ve vatandaşlar tarafından temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, AFAD Merkezi'nden deprem bölgesine uğurlandı.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin ve İl Müftüsü Ramazan Topcan katıldı.

Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir milletin çocukları ve torunlarıyız. Bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz." dedi.

Topcan tarafından dua edilmesiyle sona eren törenin ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler, AFAD Merkezi'nde genel çadır çeşitleri ve standart afet malzemelerini tanımaya ve kullanmaya yönelik verilen eğitim çalışmalarını izledi.

Balıkesir, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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