Balıkesir'de gar yolu açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de gar yolu açıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı rahatlatmak için başlattığı, Gar yolundaki çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir'de gar yolu açıldı, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşımı rahatlatmak için başlattığı, Gar yolundaki çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, bu yolun aslında büyük bir projenin aksı olduğunu belirterek, bir yandan Değirmen Boğazı'na diğer yandan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesine kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergahı olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında çalışmalarına başlanan Gar yolunu tamamlayarak halkın hizmetine açtı. Kurumlar arası işbirliğiyle maliyeti düşük bir şekilde belediye imkanlarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 10 bin 790 metrekare alan üzerinde gerçekleştirilen yol projesinde, 6 bin 99 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Bu alanda 250 ağaç, 5 bin 490 çiçek ve 2 bin 789 farklı bitki türü kullanıldı. Cengiz Topel Caddesi ile Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki Mustafa Tepmeci Meydanı'nı birbirine bağlayan Devlet Demir Yollarının hemen arkasında bulunan ve yaklaşık olarak 800 metrelik alanda, 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yolun açılışı İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın dualarıyla kurban kesilerek açıldı.

'HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin dört bir yanını; tren yolları, tüp geçitler, köprüler, asfaltlarla donattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz de yerel yöneticiler olarak Balıkesir'imizde; Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanlarımızla beraber akıl koyup insanımızın hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye çalışıyoruz. Belediye başkanı olarak seçildiğimiz andan itibaren oturduk, gönül gönüle vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmanın, bizden beklentilerini yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. İstişarelerimizi yaptık ve ilk olarak hem Altıeylül hem Karesi'de parçası bulunan Vasıf Çınar Caddesi'nde trafik yoğunluğunu azaltacak basit ve pratik çözümleri Karesi ve Altıeylül belediye başkanlarımızla birlikte planlayıp uyguladık."

'BAKANLIKLARDAN HİBE BEKLENİYOR'

Burada yapılan yolun aslında büyük bir projenin geçiş aksı olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz "Buradaki bisiklet yolu, Değirmen Boğazı'na bu taraftan da pamuklu dokuma ve Şehir Hastanesine kadar devam edecek bir bisiklet yolunun ana güzergahı. Bu alanda bulunan daha önceden lokomotif ve depolama amaçlı kullanılan binalarda şehrimizin hizmetine; kültür, sanat ve diğer etkinlikler için kullanılacak merkezlere dönüştürülecek kısa zamanda. Çok acele etmiyoruz çünkü projelerimizi sunduk, Bakanlıklarımızdan tüm maliyetini karşılayacak hibeleri almak için bekliyoruz. Biz, üç belediye başkanı Balıkesir'in merkezdeki eksikleri gidermekle uğraşırken milletvekillerimiz de şehrimizin taleplerini Bakanlıklarda takip ediyor. İnşallah, üzerinde bulunduğumuz yol kazasız belasız tüm milletimize hizmet verir. Bundan sonra da bu bölgede çok güzel etkinlikler yaparız" diye konuştu.

'BALIKESİR AYNI HEDEFE KOŞUYOR'

Birlik ve beraberlikle aşılmaz birçok engelin aşılabildiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise, "Bu yeni dönem benim için çok değerli. Milletvekillerimizle, Büyükşehir ile ilçe başkanlarımızla, Valimiz başta olmak üzere bütün bürokrasi kademesiyle, teşkilatımızla ve üniversitemizle beraber Balıkesir, bütün olmak yolunda büyük mesafe kaydetti. Şehirdeki tüm dinamiklerin beraber hareket etmesi aynı hedefte koşması netice almak için elzem diye düşünüyorum. Bu anlamda baktığımızda Balıkesir, bu ortamı yakaladı. Bunun için Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve il başkanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz hak ettiği gibi 10 numara bir il olacak" şeklinde konuştu.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nin 'yol medeniyettir' düsturuyla hizmet ettiğini belirterek Balıkesir'i, daha yaşanılabilir, daha medeni, tercih edilebilir bir kent yapma adına çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vali Ersin Yazıcı, "Biz de şu anda şehir merkezine büyük kolaylık sağlayacak demiryolunun bu tarafından hastanemize kadar bizi ulaştırabilecek alternatif yolun açılışına şahitlik ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz şehrin her noktasında yol yapmaya, altyapı yapmaya, şehri güzelleştirmeye devam ediyor; ben 4 yıldır bunun şahidiyim. Az önce Adil Çelik Vekilimizin de belirttiği gibi biz her kurum ve kuruluşumuzla başta belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile milletvekillerimiz olmak üzere şehrin tüm dinamikleri ile birlik beraberlik içerisinde hareket etmeyi başarıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle doğacak bereket tüm şehre yarayacak. Başta Yücel Başkanımız olmak üzere bunu düşünen bu hale getiren bütün belediye çalışanlarına karar vericilere huzurlarınızda teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılışın ardından il protokolü tarafından yolda test sürüşü gerçekleştirdi. Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ile Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, merkez mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.


Altıeylül, Balıkesir, Karesi, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de gar yolu açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz "Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu Bodrum'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti, aşka geldi Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu Lyon ve Monaco, Galatasaraylı Seri'nin bonservisini almak için girişimde bulundu         
00:29
Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek Başları yapışık kardeşler Çarşamba günü Türkiye'ye dönecek         
00:19
Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı Fenerbahçe, son 8 hafta için teknik direktör Tahir Karapınar'a teklif yaptı         
00:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı         
00:02
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek         
23:51
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir         
23:36
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı         
23:29
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir         
23:11
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
23:11
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu         
23:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?         
23:05
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru ilk kez hakim karşısına çıktı         
22:55
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor         
22:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir         
22:33
İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum İtalya güzeli Carolina Stramare'den Ronaldo'ya mesaj var: Ona bayılıyorum         
22:29
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı         
22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi         
22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu         
21:45
Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor Beşiktaş, Karius'un yerine Sinan Bolat'ı transfer ediyor         
21:44
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
21:27
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu         
21:24
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu         
21:22
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı         
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil         
20:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor         
20:57
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi         
20:53
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 00:50:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de gar yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]