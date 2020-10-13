Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı

13.10.2020 16:53
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı, System.String[]

Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı.

Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı. Balıkesir İhlas Mağazası, İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin, Müftü Ramazan Topcan ve Bursa Bölge Müdürü tarafından dualarla hizmete açıldı. İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin tarafından İhlas Mağazası'nın açılış kurdelesi kesildi. Açılış Öncesi ilk olarak, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ı dua etti. Açılışa katılan vatandaşlar, mağazadaki ürünleri inceleyerek, ihtiyaçları olan araç ve gereçleri aldılar. Dumlupınar Mahallesi Eski Edremit Caddesinde hizmete açılan mağaza, Pandemi sürecinden dolayı yoğunluk yaşanmaması adına fazla davetli katılmadı.

Kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz. Mağaza ile ilgili bilgi veren İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin "Türkiye gazetesi ihlas pazarlama Genel Müdürümüz Sayın Orhan Korkusuz beyin Türkiye geneli İhlas mağazalarının açılış startını verip 2021 yılının 5. Ayına kadar 100 mağaza açılmasını kararlaştırmış bizde Balıkesir olarak bizde bu yıl ilk olarak Temmuz ayında Bandırma'da ilk mağazamızın açılışını yaptık ikinci mağazamızı bugün Balıkesir Merkezde açtık. Türkiye İhlas pazarlama ofisler direktörümüz sevgili Yakup Ozaydın abimin Türkiye ihlas pazarlama mağazalar direktörümüz sevgili Halil Çağlar abimin Bursa mağazalar Koordinatörü Adem Kılıç Bursa bölge Müd Yard Fazıl Özaydın Balıkesir bölge Müdür Yardımcısı mağazalar Koordinatörü Mustafa Bilgin, Balıkesir Dağıtımdan Ersin Duman, Türkiye Gazetesi aboneden sorumlu Mustafa Özel mağaza sorumlu İsmail Cangül'e ve tüm şampiyon Balıkesir bölge çalışanlarımızın her birine emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Bursa ihlas pazarlamadan Bursa ofis müdürlerimiz İsmail Keskin, Sedat Yalçın, Aleper Karaman'a Balıkesir il müftümüz Ramazan Topcan beye tüm Balıkesir'den katılan bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan sevgili Balıkesir halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sloganımız küçük ev aletlerinde kaliteyi ucuza ulaştırmak yeni dezenfektan cihazımız 3 dakikada 300 mg su bir çay kaşığı tuz ile kendi dezenfektanınızı yapan bin 599 TL. olan cihazımızın lansman fiyatı ay sonuna kadar Aura Hypo Effect yalnızca 599 TL'den tüm Balıkesir halkımıza satışa sunduk. Aura cleanmax temizlik ve sağlık robotunun yanında küçük elektrikli ev aletlerini müşterilerimize de kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz. İhlas Mağazası olarak konseptimiz hem elektrikli ev aletleri hem de mutfak gereçleri ürünlerinde müşterilerimiz birçok ihtiyaçlarını kaliteli olarak ucuza temin edebilirler. Müşterilerimiz mağazamıza girdiği zaman ihtiyaçlarını karşılayacak ve boş çıkmayacaklar. Çarşıda çok fazla gezmeye gerek kalmadan mağazamızda her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı
Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı

Balıkesir, Türkiye, Bursa, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de İhlas Mağazası yenilenerek hizmete açıldı - Son Dakika Ekonomi

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