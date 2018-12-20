Balıkesir'de Simülasyon Teknolojisiyle Kaynakçılık Eğitimi

Ayvalık
ilçesindeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından, simülasyon teknolojisiyle kaynakçılık eğitimi verilerek ilçe sanayisine istihdam sağlanacak.
Lise öğretmen ve idarecilerince hazırlanan "Simülasyon Teknolojisi ile Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikte Eleman Yetiştiriyoruz" projesi kapsamında, ilçe sanayisine nitelikli eleman kazandırmak amacıyla verilecek eğitimlere katılmak isteyenler 31 Ocak'a kadar başvuruda bulunabilecek.
Konuya ilgili AA muhabirine açıklama yapan okul müdürü Nadir Çağıl, geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan projenin eğitim etabının 1 Aralık
2018'den itibaren resmen başladığını vurgulayarak, " 1 Mayıs
'ta eğitim sürecinin tamamlanmasının programlandığı eğitim döneminde, 3 eğitmenle kaynak operatörü olmak isteyen yetişkin, işsiz bireylere veya kaynakçılık konusunda uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik kurslar düzenlenecek." diye konuştu.
Proje kapsamında 5 kişi istihdam edilecek
Ayvalık ve çevresinde sanayicilerin yetişkin kaynak operatörleriyle, uzman kaynakçılara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Çağıl, proje kapsamında başlangıçta 20 kursiyeri yetiştirerek, bunların arasından en az 5 kursiyerin de istihdamını sağlayacaklarını dile getirdi.
Güney Marmara
Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından yüzde 90'ının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yüzde 10'unun karşılandığı proje bedelinin 165 bin 22 lira olduğu bildirildi.
Kursiyer kayıtları 31 Ocak 2019'da sona erecek.