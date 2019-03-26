Son Dakika Haberleri: Balkan Savaşları'nda Şehit Edilen Ressam Hasan Rıza Unutulmadı

Balkan Savaşları'nda Şehit Edilen Ressam Hasan Rıza Unutulmadı

33 dakika önce

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Balkan Savaşı esnasında şehit edilen okullarının eski müdürlerinden ressam Hasan Rıza'yı Jandarma Şehitliğinde dualarla andı.

Balkan Savaşları'nda Şehit Edilen Ressam Hasan Rıza Unutulmadı, System.String[]
Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Balkan Savaşı esnasında şehit edilen okullarının eski müdürlerinden ressam Hasan Rıza'yı Jandarma Şehitliğinde dualarla andı.

Lozan Caddesi'nde bulunan şehitlikte gerçekleşen törende, okulun öğrencileri, şehit ressam Hasan Rıza ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Okul Müdürü Tolga Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul müdürlerinden Hasan Rıza'yı saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Hayata geçirdikleri projeler ve başarılarıyla Hasan Rıza'nın anısını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Hasan Rıza, okulumuzun üçüncü müdürü, tarihi resmeden, bize tarihi resim fırçasıyla anlatan çok değerli bir sanat insanı. Kendisi Bulgar askerleri tarafından şehit edildi. Okulumuzun müdürlüğünü yapmasının yanında Balkan Savaşı'na girildiği esnada okulun hastaneye çevrilmesiyle oranın da müdürlüğünü yaptı.

Savaşın sonunda beyaz bayrak çekildiğinde, tablolarını ve silah koleksiyonunu korumak için atölyesine giderken Bulgar askerleri tarafından şehit edildi. Cesedinin nerede olduğunu bilemiyoruz. Onun için bu şehitlikte sembolik bir kabir ve intikam taşı var. Hasan Rıza Bey'in intikamını öğrencilerimizin ve okulumuzun elde edeceği başarılarla alacağız."

Törene katılan okulun mezunlarından İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar da, Hasan Rıza'nın Türk sanat tarihine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Öğrenciler daha sonra Lozan Caddesi girişinde bulunan Şehit Ressam Hasan Rıza heykelini de ziyaret etti.

Şehit ressam Hasan Rıza

Üsküdar'da doğan Hasan Rıza resme küçük yaşta başladı.

Bahriye Mektebinde eğitim alan, 93 Harbine gönüllü katılan Rıza, dönüşünde İtalya ve Mısır'da sanat çalışmaları yaptı, Edirne Vilayeti Sanayi Okulunun müdürlüğü görevinde bulundu.

Rıza, atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç'a doğru gittiği sırada Bulgar askerleri tarafından şehit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA

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