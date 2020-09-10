Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bu hafta sonu İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Balkan Atletizm Birliği'nin takviminde yer alan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Bağlarbaşı'ndaki İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Toplam 42 branşta şampiyonların belirleneceği organizasyona 13 ülkeden 240 atlet katılacak.

1970 yılında başlayan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bölgenin en köklü altyapı organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Milli takım, müsabakalarda tüm branşlarda 78 atletle madalya arayacak.Balkan U20 Şampiyonası'nda temsil edilecek ülkeler şöyle: Türkiye, Arnavutluk Ermenistan , Bosna-Hersek, Bulgaristan Romanya , Sırbistan ve Ukrayna.İki günlük müsabakalarda piste çıkacak olan Türk atletler ve yarışacakları branşlar ise şöyle: ERKEKLER100m: Umut Uysal , Oğuz Uyar200m: Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş800m: Muzaffer Altındaş, Mevlüt Kılıç1500m: Devrim Kazan, İslam Taşçı3000m: Devrim Kazan, Ömer Amaçtan5000m: Mahsum Değer, Selahattin Yüzen110m engelli: Tibet Sancak, Serhat Bulut400m engelli: Berke Akçam, Alihan Güngör3000m engelli: İbrahim Karateker, Tayyip ArslanYüksek atlama: Orhan Baştürk Ali Eren ÜnlüUzun atlama: Yunus Emre Gümüş , Ali ÇolakÜç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Ebubekir ErdoğanSırıkla atlama: Lütfü Atalay, Yunus Emre KızılGülle atma: Savaş Parlak, Melih YerselÇekiç atma: Halil Yılmazer, Yusuf GüneşDisk atma: Tarık Özer, Delil Dilovan BalCirit atma: Ahmet Toyran, Ali Rıza KarakuşDekatlon: Batuhan Arda Erol , Osman Mercimek4x100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen, Burak Karataş4x400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş, Muhammed Gönen , Gökdeniz Göçmen, Berke Akçam

KADINLAR100m: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu200m: Simay Özçiftçi, Hatice Ceren Palalı400m: Nevin İnce, Zeynep Kuran800m: Süreyya Yıldız, Nazire Güleç1500m: Şevval Özdoğan, Elif Poyraz3000m: Rümeysa Coşkun, Hatice Yıldırım5000m: Tuğçe Özkan, Berfin Barışer100m engelli: Yaren Yıldırım, Hayrunisa Kapar400m engelli: Büşra Altınbaş, Meryem Aygün3000m engelli: Şevval Özdoğan, Urkuş IşıkYüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Sudenaz ŞahinUzun atlama: Gizem Akgöz, Yasemin Zehra BörekçiSırıkla atlama: Beyza Baş, Sıla Simay HarmanÜç adım atlama: Gizem Akgöz, Nazlıcan İnaltekinGülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatın EkinciDisk atma: Özlem Becerek, İrem AydınÇekiç atma: Vildan Kelek, Beyzanur BozlakCirit atma: Esra Türkmen, Münevver HancıHeptatlon: Zeynep Çaylak, Seda Albayrak4×100 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Hatice Ceren Palalı, Tuana Begüm Apay

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Zehra Oral, Sudenaz Kazanççı, Büşra Altınbaş