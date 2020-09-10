Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak - Son Dakika

Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bu hafta sonu İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak, System.String[]

Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bu hafta sonu İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Balkan Atletizm Birliği'nin takviminde yer alan ve bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, Bağlarbaşı'ndaki İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi içinde bulunan Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak. Toplam 42 branşta şampiyonların belirleneceği organizasyona 13 ülkeden 240 atlet katılacak.

1970 yılında başlayan Balkan U20 Atletizm Şampiyonası, bölgenin en köklü altyapı organizasyonlarından biri olarak biliniyor. Milli takım, müsabakalarda tüm branşlarda 78 atletle madalya arayacak.Balkan U20 Şampiyonası'nda temsil edilecek ülkeler şöyle: Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna.İki günlük müsabakalarda piste çıkacak olan Türk atletler ve yarışacakları branşlar ise şöyle: ERKEKLER100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar200m: Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş800m: Muzaffer Altındaş, Mevlüt Kılıç1500m: Devrim Kazan, İslam Taşçı3000m: Devrim Kazan, Ömer Amaçtan5000m: Mahsum Değer, Selahattin Yüzen110m engelli: Tibet Sancak, Serhat Bulut400m engelli: Berke Akçam, Alihan Güngör3000m engelli: İbrahim Karateker, Tayyip ArslanYüksek atlama: Orhan Baştürk, Ali Eren ÜnlüUzun atlama: Yunus Emre Gümüş, Ali ÇolakÜç adım atlama: Onur Çaparoğlu, Ebubekir ErdoğanSırıkla atlama: Lütfü Atalay, Yunus Emre KızılGülle atma: Savaş Parlak, Melih YerselÇekiç atma: Halil Yılmazer, Yusuf GüneşDisk atma: Tarık Özer, Delil Dilovan BalCirit atma: Ahmet Toyran, Ali Rıza KarakuşDekatlon: Batuhan Arda Erol, Osman Mercimek4x100m: Umut Uysal, Oğuz Uyar, Berk Deniz Çelen, Burak Karataş4x400m: Kubilay Ençü, Emirhan Koş, Muhammed Gönen, Gökdeniz Göçmen, Berke Akçam

KADINLAR100m: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu200m: Simay Özçiftçi, Hatice Ceren Palalı400m: Nevin İnce, Zeynep Kuran800m: Süreyya Yıldız, Nazire Güleç1500m: Şevval Özdoğan, Elif Poyraz3000m: Rümeysa Coşkun, Hatice Yıldırım5000m: Tuğçe Özkan, Berfin Barışer100m engelli: Yaren Yıldırım, Hayrunisa Kapar400m engelli: Büşra Altınbaş, Meryem Aygün3000m engelli: Şevval Özdoğan, Urkuş IşıkYüksek atlama: Doğa Olga Özbaki, Sudenaz ŞahinUzun atlama: Gizem Akgöz, Yasemin Zehra BörekçiSırıkla atlama: Beyza Baş, Sıla Simay HarmanÜç adım atlama: Gizem Akgöz, Nazlıcan İnaltekinGülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatın EkinciDisk atma: Özlem Becerek, İrem AydınÇekiç atma: Vildan Kelek, Beyzanur BozlakCirit atma: Esra Türkmen, Münevver HancıHeptatlon: Zeynep Çaylak, Seda Albayrak4×100 metre: Zülha Armutçu, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Hatice Ceren Palalı, Tuana Begüm Apay

4×400 metre: Nevin İnce, Zeynep Kuran, Zehra Oral, Sudenaz Kazanççı, Büşra Altınbaş


Avrupa Atletizm Şampiyonası, Burhan Felek, İstanbul, Atletizm, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak - Son Dakika Spor


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
HES kodu almayı bilmeyenler koronavirüse davetiye çıkardı HES kodu almayı bilmeyenler koronavirüse davetiye çıkardı         
14:53
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 19:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkan U20 Şampiyonası'nda 240 atlet yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei