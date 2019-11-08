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Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.

Başakşehir coştu, Trabzon ve Beşiktaş veda etti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk ekiplerden Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 mağlup ederek liderliğe yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa'ya veda etti.


UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta bu gece oynanan maçlarla sona erdi. Türkiye'yi temsil eden ekiplerden Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenerek J Grubu'nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor'da Rusya'da Krasnodar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.


UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


APOEL: 2 - Karabağ: 1


Dudelange: 2 - Sevilla: 5


B Grubu


Kopenhag: 1 - Dinamo Kiev: 1


Lugano: 0 - Malmö: 0


C Grubu


Basel: 2 - Getafe: 1


Krasnodar: 3 - Trabzonspor: 1


D Grubu


Rosenborg: 0 - Sporting: 2


LASK Linz: 4 - PSV: 1


E Grubu


Lazio: 1 - Celtic: 2


CFR Cluj: 1 - Rennes: 0


F Grubu


Standard Liege: 2 - E. Frankfurt: 2-1


G Grubu


Feyenoord: 1 - Young Boys: 1


Rangers: 2 - Porto: 0


H Grubu


Espanyol: 6 - Ludogorets: 0


Ferencvaros: 0 - CSKA Moskova: 0


I Grubu


Oleksandria: 2 - Saint-Etienne: 2


Wolfsburg: 1 - Gent: 3


J Grubu


Wolfsberger: 0 - Başakşehir: 3


M'gladbach: 2 - Roma: 1


K Grubu


Wolverhampton: 1 - Slovan Bratislava : 0


Braga: 3 - Beşiktaş: 1


L Grubu


Astana: 0 - AZ Alkmaar: 5


Manchester United: 3 - Partizan: 0 - İSTANBUL

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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