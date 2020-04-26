BAŞAKŞEHİR'DE SAĞLIK MERKEZİNİN BULUNDUĞU ARSA SATILDI - Son Dakika
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BAŞAKŞEHİR'DE SAĞLIK MERKEZİNİN BULUNDUĞU ARSA SATILDI

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de üzerinde Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu arsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden KİPTAŞ tarafından 659 bin TL'ye satıldı.

BAŞAKŞEHİR'de üzerinde Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu arsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden KİPTAŞ tarafından 659 bin TL'ye satıldı.

2010 yılında Başakşehir Belediyesi, KİPTAŞ'ın mülkiyetinde bulunan 527 metrekarelik alana, Ziya Gökalp Aile Sağlığı Merkezi yaptırarak, 5 yıllığına kullanım hakkını Sağlık Bakanlığı'na devretti. 5 yıllık sürenin bitmesi üzerine KİPTAŞ, Aile Sağlığı Merkezi'nin bulunduğu arsayı müzayede ile satışa çıkardı. Ancak İBB Meclisi'nde Ak Partili meclis üyelerinin verdiği önerge ile söz konusu arsanın imar durumu konut alanından, park alanına alındı. Bu nedenle 1. müzayedede arsanın satışı gerçekleşemedi. KİPTAŞ'ın düzenlediği halka açık 2. müzayede 25 Aralık 2019 tarihinde yapıldı. Aile sağlığı merkezinin bulunduğu arsa, ikinci müzayedede 659 bin 188 TL'ye satıldı. Arsanın tapu devri ise geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşti. İBB Meclisi tarafından alınan park olması kararı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. İmamoğlu, kararı bir kez daha görüşülmek üzere Meclis'e iade etti. Meclis ilk kararında direndi ve arsanın park olmasında ısrar etti. Ancak meclis kararı hukuki sürecini tamamlayıncaya kadar arsa KİPTAŞ tarafından satılmış oldu.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Satışla ilgili İBB ve KİPTAŞ yazılı açıklamada bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada "Başakşehir'deki Aile Sağlığı Merkezi'nin boşaltılması talebi, KİPTAŞ'a değil, arazinin yeni sahibi Vakfa ait. Aile Sağlık Merkezi'nin KİPTAŞ'la yapmış olduğu protokol ya da anlaşma bulunmuyor. Başakşehir Belediyesi, 2010 yılında, mülk sahibi olmamasına rağmen, Valilik ile protokol yaparak, araziyi İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi KİPTAŞ, arsa ve ticari alanların satışını şeffaf ve halka açık biçimde, müzayede yöntemiyle gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen müzayedede, Başakşehir'de bulunan arazinin satışı gerçekleşti. Söz konusu gayrimenkul 659 Bin TL bedelle Azaklıoğlu Necati Bey Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na satıldı" denildi

"MÜLKİYET SAHİBİ OLARAK, TAHLİYESİNİ İSTEDİ"

"Vakfa tapusu, ocak ayında verilerek, satış işlemi tamamlandı" denilen açıklamada, "Bu süreçte, Başakşehir Belediyesi'nin -mülk sahibi olmamasına rağmen- 2010 yılında Valilik'le protokol yaptığı ve söz konusu arazinin İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ettiği anlaşıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, özel sağlık merkezi statüsündeki, Aile Sağlığı Merkezi'nin kurulmasına izin verdi ve bu tarihten itibaren kira almaya devam etti. Aile Sağlığı Merkezi'nin, KİPTAŞ'la yapmış olduğu bir anlaşma ya da protokol bulunmuyor. Araziyi alan Vakıf ise söz konusu Aile Merkezi'yle aylık 5 bin TL kira bedeliyle anlaştı; ancak sonrasında aralarında çıkan ihtilaf nedeniyle, mülkiyet sahibi olarak, tahliyesini istedi. KİPTAŞ, mülkiyetindeki gayrimenkullerin yeni dönemde satış işlemlerini, halka açık, canlı yayınla ve noter huzurunda, müzayede yöntemiyle gerçekleştirmeye devam ediyor. Satılan tüm gayrimenkullere ilişkin bilgiler müzayede şartnamelerinde açıkça ifade ediliyor. Alıcı bu durumu bilerek müzayedeye katılıyor" ifadesini kullandı.

"ALICININ TİCARİ MENFAATLERİNİN ÖRTÜŞMEMESİNDEN ÖTÜRÜ BÖYLE BİR EYLEMDE BULUNDUĞU AÇIKTIR"

KİPTAŞ,'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Söz konusu satışta alıcı, mevcut durumu bilerek ve isteyerek almış olmakla beraber, ticari menfaatlerinin örtüşmemesinden ötürü böyle bir eylemde bulunduğu açıktır. Ayrıca, Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği arasında mülkiyet sahibinin haricinde bir protokol yapılarak bu protokole dayalı yine mülkiyet sahibinin haricinde gelir elde edilmesi gayri hukuki bir durumdur. KİPTAŞ tarihinde ilk defa bu dönemde Sayıştay denetiminden geçmektedir. KİPTAŞ yönetimi bu denetim sonucu çıkacak raporlardan sonra bu ve benzeri gayri hukuki durumlara gerekli iş ve işlemleri yapmaya yönelik bir strateji ile hareket etmektedir"

BAŞAKŞEHİR'DE SAĞLIK MERKEZİNİN BULUNDUĞU ARSA SATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ziya Gökalp, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:00 Kaynak: DHA

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