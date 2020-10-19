Başiskele'de floor curling etkinliği - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başiskele sahilinde floor curling etkinliği gerçekleştirildi.

Uzman antrenörlerce çocuk, genç ve yaşlı çok sayıda katılımcıya oyun kuralları ve oynanış şekli aktarılan etkinlikte, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de çocuk ve gençlerle curling müsabakası yaptı.

İzmit ve Başiskele'de yapılan etkinliğin diğer ilçelerde de gerçekleştirileceği, kasım ayında hava şartlarına göre Gölcük, Darıca ve Gebze'de yapılmasının planlandığı kaydedildi.