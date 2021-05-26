Edirne Belediyesi personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay belediyenin nikah salonunda kurduğu mobil ünitede belediye personelinin kan bağışlarını kabul etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, belediye olarak Türk Kızılay'a her zaman destek olduklarını belirtti.

Edirnelilerin kan bağışı konusunda oldukça bilinçli olduğu aktaran Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi çalışanları bu konuda gönüllü oldular. Biz de Kızılay'a kan bağışında bulunmak için bir kampanya düzenledik. Personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi'nden doktor Erhan Aksoy da kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gürkan yeniden Marmara Belediyeler Birliği encümen üyesi seçildi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeniden Marmara Belediyeler Birliği encümen üyeliğine seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliği'nin 2021 yılı I. Olağan Meclis Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yapılan seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yeniden birlik başkanlığına seçilirken, encümen üyeleri de seçimle belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar encümen üyeliğine seçildi.

E-spor PUBG turnuvası ödülleri sahiplerini buldu

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödüllü E-spor PUBG turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tamamı canlı yayınlanan müsabakalara 111 takım ve 222 sporcu katıldı.

Toplam 4 saat süren turnuvada birinci "Kesin Brothers", ikinci "Scout", üçüncü de "Bitiriciler" takımı oldu.

Türkiye E-Spor Federasyonu İl Temsilcisi Abdulkerim Sarıbaşoğlu, bu yıl ikincisini düzenledikleri e-spor turnuvasına artan ilginin kendilerini mutlu ettiğini, önümüzdeki turnuvalara daha çok katılımcı hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.