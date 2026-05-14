Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi
14.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Doğukent Mahallesi’nde sürdürülen rezerv alan ve altyapı çalışmalarını sahada inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Akpınar, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek Dulkadiroğlu’nun modern ve güvenli bir kimliğe kavuşacağını söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin yoğun şekilde devam ettiği Doğukent Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Rezerv alan projeleri ile altyapı yatırımlarını sahada değerlendiren Başkan Akpınar, ilçenin yeniden ayağa kalkması adına devletin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Akpınar, yapılan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi

DOĞUKENT’TE YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası en yoğun dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgelerden biri olan Doğukent Mahallesi’nde rezerv alan projeleri ve altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Başkan Akpınar, devletin tüm kurumlarının sahada yoğun mesai harcadığını söyledi. Yapılan çalışmaların yalnızca bugünü değil, ilçenin geleceğini de şekillendireceğini belirten Akpınar, rezerv alan projelerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli yaşam alanlarına kavuşacağını vurguladı.

“DULKADİROĞLU YENİDEN METROPOL KİMLİĞİNE KAVUŞACAK”

Başkan Akpınar yaptığı açıklamada, Dulkadiroğlu’nun yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele verildiğini belirterek tüm çalışmaları sahada birebir takip ettiklerini ifade etti. Vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yoğun gayret gösterdiklerini dile getiren Akpınar, “Doğukent Mahallemizde yürütülen rezerv alan ve altyapı çalışmaları bunun en önemli örneklerinden biridir. İlçemizin yeniden metropol kimliğine kavuşması için tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Akpınar, yapılan her yatırımın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların süreç boyunca gösterdiği sabır ve desteğin kıymetli olduğunu söyledi. Deprem sonrası yaşanan zorlu sürecin birlik ve dayanışma içerisinde aşılacağını ifade eden Akpınar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü kaydetti.

Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÜSTYAPI VE PEYZAJ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Doğukent Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini belirten Başkan Akpınar, bundan sonraki süreçte asfalt, üstyapı ve peyzaj çalışmalarının hız kazanacağını açıkladı. Bölgenin modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirileceğini ifade eden Akpınar, yapılan yatırımların uzun vadede vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

Başkan Akpınar ayrıca, sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD ve diğer kamu kurumlarının özverili çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Akpınar, ilçenin geleceği için yatırımların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Dulkadiroğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Dulkadiroğlu Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:29:31. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.