Başkan Akpınar Doğukent’te devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin yoğun şekilde devam ettiği Doğukent Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Rezerv alan projeleri ile altyapı yatırımlarını sahada değerlendiren Başkan Akpınar, ilçenin yeniden ayağa kalkması adına devletin tüm kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Akpınar, yapılan yatırımların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşacağını belirtti.

DOĞUKENT’TE YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası en yoğun dönüşüm çalışmalarının sürdüğü bölgelerden biri olan Doğukent Mahallesi’nde rezerv alan projeleri ve altyapı yatırımları aralıksız devam ediyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade eden Başkan Akpınar, devletin tüm kurumlarının sahada yoğun mesai harcadığını söyledi. Yapılan çalışmaların yalnızca bugünü değil, ilçenin geleceğini de şekillendireceğini belirten Akpınar, rezerv alan projelerinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha güvenli yaşam alanlarına kavuşacağını vurguladı.

“DULKADİROĞLU YENİDEN METROPOL KİMLİĞİNE KAVUŞACAK”

Başkan Akpınar yaptığı açıklamada, Dulkadiroğlu’nun yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele verildiğini belirterek tüm çalışmaları sahada birebir takip ettiklerini ifade etti. Vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve modern bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yoğun gayret gösterdiklerini dile getiren Akpınar, “Doğukent Mahallemizde yürütülen rezerv alan ve altyapı çalışmaları bunun en önemli örneklerinden biridir. İlçemizin yeniden metropol kimliğine kavuşması için tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz” dedi.

Başkan Akpınar, yapılan her yatırımın ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların süreç boyunca gösterdiği sabır ve desteğin kıymetli olduğunu söyledi. Deprem sonrası yaşanan zorlu sürecin birlik ve dayanışma içerisinde aşılacağını ifade eden Akpınar, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü kaydetti.

ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ÜSTYAPI VE PEYZAJ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Doğukent Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini belirten Başkan Akpınar, bundan sonraki süreçte asfalt, üstyapı ve peyzaj çalışmalarının hız kazanacağını açıkladı. Bölgenin modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirileceğini ifade eden Akpınar, yapılan yatırımların uzun vadede vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını söyledi.

Başkan Akpınar ayrıca, sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD ve diğer kamu kurumlarının özverili çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Akpınar, ilçenin geleceği için yatırımların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Haber: Mehmet Güngördü