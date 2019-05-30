Başkan Altay: "İstanbul'da emaneti sahibine teslim edelim"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları' kapsamında İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Gönülden Gönüle İftar Buluşmaları' kapsamında İstanbul'da yaşayan Konyalılarla bir araya geldi.



Yoğun katılımın gerçekleştiği programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Böyle güzel bir Ramazan akşamında, fetih yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 40 bin kilometrekare alanda Konyalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde Konya, büyükşehirler arasında AK Parti'ye en yüksek oyu veren şehir oldu. Konyalı hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye ve bizlere çok büyük destek verdiler. Tüm Konyalı hemşehrilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerden emanetin sahibine teslim edilmesi için 23 Haziran'da Binali Başkanımıza, Başbakanımıza destek istiyoruz. Konyalılar her zaman haktan, adaletten, doğrudan yana oldular. İnşallah 23 Haziran'da da bunun tescili olan bir sonuç çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdiden seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, 23 Haziran seçimleri öncesi yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirterek, "İnşallah 23 Haziran seçimlerinde hak yerini bulacaktır. Adil bir şekilde, inşallah sizlerin de destekleriyle Binali Yıldırım İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu da, hayırlı geçen bu Ramazan'ın ardından 23 Haziran seçimlerinin de Binali Yıldırım ve İstanbul için çok daha güzel olması temennisinde bulundu.



AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konya'ya yakışır oy oranının İstanbul'da da inşallah yer bulmasına, Binali Yıldırım'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehre ve ülkeye hizmet etmesine hep birlikte şahitlik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "23 Haziran seçimlerinde Konyalı ve Beyoğlulular Binali Yıldırım'ı daha güçlü şekilde destekleyecek. İstanbul'da Binali Yıldırım, Türkiye ve dünyada Recep Tayyip Erdoğan ile beraber güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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