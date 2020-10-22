Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam'

22.10.2020 16:21
Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam', System.String[]

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın. "Halkımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele İlçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnafa bereketli işler dileyen, vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, bölgede incelemeler gerçekleştirdi. Vezifçiftliği Merkez Camisindeki cemaatle de bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin dört bir tarafındaki halkımızla gönül bağımızın ne kadar büyük olduğunu görmek bizi son derece mutlu ediyor. Vatandaşımızın ilgisi ve güveni bize hizmet için enerji veriyor. Halkımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de yer aldığı birlikteliklerde, Köroğlu Caddesi'nde inceleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, "Hemşerilerimizin daha güzel bir alanda yaşaması ve ticaretlerini gerçekleştirmesi için kentimizin her noktasında adım atıyoruz. Milletine sevdalı bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geleceğin güçlü Türkiye'si için yedi düvelle mücadele ediyor. Bir taraftan emperyalistlerle mücadele ederken, geleceğimiz olan gençlerimizin haklarını da tüm alanlarda koruyor. Türkiye'nin doğalgaz arama konusunda attığı adımlar ve bunun yanında kendi haklarını korumadaki mücadelesi de vatandaşlarımızın takdirini alıyor" şeklinde konuştu.

Bölgedeki esnaf ve vatandaşların ulusal ve uluslararası gelişmelerin ilgisine de ayrıca teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Fatih gemimizin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Bu kuyudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz önümüzdeki ay yine Sakarya Gaz Sahasındaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Ülkemizin enerji ihtiyacına dönük çok önemli adımlar atılıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın her metreküpü bu ülkenin ve milletin insanı için kullanılacak. Milletimizin refahı ve huzuru için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam'
Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam'
Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam'

Tahir Büyükakın, Başiskele, Kocaeli, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Durmadan yorulmadan çalışmaya devam' - Son Dakika


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