Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liselere Geçiş Sistemi sınavında (LGS) dereceye giren öğrencilerle buluşarak, onları ödüllendirdi.

Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liselere Geçiş Sistemi sınavında (LGS) dereceye giren öğrencilerle buluşarak, onları ödüllendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS sınavında tam 500 puan alan ve pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dereceye giren öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından ödüllendirildi. Başarı elde eden öğrencilerle birlikte ailelerini de konuk eden Başkan Büyükakın, elde edilen başarıdan dolayı emekleri olan herkese teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in de hazır bulunduğu birliktelikte başarının sırrını 'Çok çalışmak' olarak dile getiren Başkan Büyükakın, "Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Bundan sonraki süreçte çok daha güzel başarıla imza atarsınız ve ülkemizin bayrağını en güzel şekilde temsil edersiniz. Hepinizi gözlerinden öpüyor ailelerinizi tebrik ediyorum" dedi.

LGS'de 500 tam puan alan beş öğrenci, yüzde ikilik dilime girerek önemli başarı sağlayan 18 Bilgievi öğrencisi ve ailelerin katıldığı birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, "Sizler ve tüm öğrencilerimiz bizim için çok kıymetlisiniz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak ve bu emaneti sizlere teslim edeceğimiz nesillersiniz. Biz çok güçlü ve onurlu bir milletin evlatlarıyız. Biz ne kadar güçlü olursak bu dünyada huzur, barış ve kardeşlik olacak. Biz ne kadar emek verir ne kadar çalışırsak, sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek yarın hem Türkiye daha güçlü olacak hem daha güzel olacak hem de dünya bundan nasibini alacak" diye konuştu.

Gençlerin iyi yetiştiğinde dünyada barış, kardeşlik ve adaletin hakim olacağını kaydeden Başkan Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki sizin iyi yetişmeniz için elimizden ne geliyorsa yaparız. Sizlerin tarihini, milleti ve içinden çıktığı medeniyetin ne demek olduğunu bilen, dünyayı tanıyan, yabancı bir dili veya dilleri bilen, bir spor dalıyla uğraşan, güzel sanatların alanıyla ilgilenen, kendi değerler sistemiyle yetişmiş, dünyada başarılı namzet insanlar olmanız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki başarılı olmak için daha çok çalışın. Çünkü başarının tek bir sırrı var, çalışmak, çalışmak, çalışmak" şeklinde konuştu.

Türk milletinin topyekun bir yükselişte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu yükselişin çok daha güzel sonuçlarını belki bizler göremeyeceğiz ama sizler göreceksiniz. Bizim milletimiz önümüzdeki çok yakın bir süreçte bu dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olacak. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkelerden biri olacak. Bununda mimarları sizler olacaksınız. Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. Sizin yarının büyük Türkiye'sini dünyaya huzur getiren, dünyaya barış, kardeşlik getiren ülkesini inşa edecek, keşifleri ve buluşları yapacak bilim insanları olabilmeniz için bizim üzerimize düşen her neyse biz yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Başkan Büyükakın, 500 tam puan alan öğrencilerden Burak Bera Özbay, Ömer Barış Kestem, Ayşe Bahar Taktak, Nehir Ilgın Kartal ve Deniz Yenigün Özel'in yanı sıra, Bilgievleri öğrencileri Yusuf Rıza Altuğ, Canan Oğur, Ahmet Emir Kaya, Ahmet Yasir Köksal, Yusuf Çevik, Ömer Ahmet Işık, Esmanur Akyol, Ahmet Harun Açık, Fatih Bulut, Mehmet Efe Koç, Zeynep Özge Toptaş, Serdar Bilgin, Kerem Gürsevinç, Aydan Güneş, Sude Nur Utaş, Esra Kangal, Ayşenur Demir ve Hamza Erdem Altınbaş'a hediyelerini takdim ederken, öğrenci ve aileleriyle anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2020 LGS sınavında Türkiye'nin 42 ilinden toplam 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısı gösterirken, bu yıl 5 öğrencide Kocaeli'den çıktı. Pandemi sürecinde sınavlara Bilgievleri'nde hazırlanarak yüzde ikilik dilime giren öğrencilerin başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Bilgievleri'nde pandemi sürecinde sınav hazırlığı yapan 8. Sınıf öğrencilerinin sürecine destek olabilmek amacıyla çeşitli eğitim araçları ile dersler devam etmişti. 2020 yılında Bilgievi etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2'lik dilime girerek gelecek adına önemli bir adım attı. Kocaeli'de bulunan 17 Bilgievinden öğrenciler başarılı olurken özelikle Gebze Hüma Hatun Bilgievi bu alanda 7 öğrenciyle önemli bir başarı elde etti. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, LGS'de dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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