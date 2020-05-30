Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısıtlama süresince asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısıtlama süresince asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısıtlamada sürecinde Düvenönü Bulvarı'nda devam eden afsalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Büyükşehir belediyesi ekipleri Covid-19 salgını boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek vatandaşların olmadığı günlerde şehir merkezinde yolların konforunun artırıyor. Düvenönü Meydanı'ndan başlayıp İnönü Bulvarı istikametinde Hatıroğlu Camisi'ne kadar olan yolun asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Bütün bu çalışmaları talimatını veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Düvenönü'ndeki çalışmaları yakından takip etti.


Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Şu anda şehrimizin aktif caddelerinden biri olan Düvenönü'ndeyiz. Bu güzel bulvarımızda hem altyapıyı hem de daha önce yıllarca hizmet etmiş asfaltlarımızı yenilemek suretiyle nitelikli uzun ömürlü çalışmalar yapıp çizgilerini çizip adeta süslenmiş bir gelin misali şehrimizin güzel insanlarına hizmete sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki günü fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha önce uzun süreli dört günü ve önceki hafta sonlarını değerlendirip şehrimizin Cumhuriyet Meydanı dahil Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi, Talas Caddesi ve İstanbul Bulvarı olarak bilinen bölgelerini elden geçirmiştik. Bugün de burayı elden geçirmek suretiyle şehrimize yakışır bir konuma getiriyoruz. Ben yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Tabi ki ilgili birimimize Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza size hizmete varız diyoruz ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize teşekkür ederken, korona virüs sürecinde bizlere hiçbir zaman sıkıntı oluşturmayan, Ahi Evran ahlakıyla ahlaklanmış olan hemşehrilerimize de minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Kayseri'de uyum kültürünün yoğun olduğu berekete vesile olduğu bu şehirde insanlara hizmet etmek bence kolay. Çünkü bize zorluk çıkaran değil hep yardımcı olan bir yaklaşım ve uygulama sağ olsunlar var olsunlar diyorum" dedi.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak Düvenönü'nde esfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Düvenönü'nde çalışmalarını tamamlayan ekipler Karayolları Üst Geçiti, Anatamir önü ve Sanayi Kavşağı'na kadar olan bölümde de asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.


Asfalt yenileme çalışmalarında Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihinden bahseden ve önümüzdeki süreçte Kayseri'nin turizm çalışmalarına da değinen Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:


"Kayseri 6 bin yıllık geçmişle ticaretin merkezi bir şehir. Son süreçte de turizmin merkezi olma yönünde Erciyes ve Kapadokya ila adeta iş birliği halinde geçmiş. Yıllardan beri de Kültepe Kaniş Karum'da ipek yolu üzerindeki bu güzergahta Koramaz Vadisiyle, Sultan Sazlığıyla kültür turizmiyle, inanç turizmiyle adeta bir açık hava müzesi şeklindeki tarihi misyonu taşıyan şehrimizin insanların faydasına sunmak için turizm altyapısıyla da koronavirüs sonrasındaki süreci hazırlamak için gerekli çalışmalarımızı iş birliği halinde sürdürüyoruz"


Uzun bir aradan sonra yeniden kılınmaya başlanan Cuma namazı hakkında da görüşlerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,"Dün de hatırlanacağı üzere Cuma namazının edasını başlandı. Şehrimizde sıkıntı oluşturmadan yaklaşık 700 civarında camide Cuma namazı eda edildi. Merkez ve ilçelerimiz dahil olmak üzere. Ayrıca Türkiye'mizde de fetihin sembolü olan 29 Mayıs'a denk gelen Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasıyla da adeta bir milli heyecanı yineleyen bir yaklaşım sergilenmesi de bizleri ayrıca sevindirdi. Fatih'in ruhu da böylece şad oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben bizi seven güvenen hemşehrilerimize bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyor, değerlerine bağlı böyle güzel bir şehrin hizmetkarı olmaktan da elbette ki keyif alıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 06:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi - Son Dakika

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