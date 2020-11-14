Başkan Çalık: "Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk" - Son Dakika

Başkan Çalık: "Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk"

14.11.2020 13:13
Başkan Çalık:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yangının yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla geldiği Hatay'da temaslarını sürdürüyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yangının yaralarını sarmak ve destek olmak amacıyla geldiği Hatay'da temaslarını sürdürüyor. Beylikdüzü Belediyesi, Hatay yangını yardım kampanyası kapsamında, toplamda 51 haneye nefes olurken Başkan Çalık "Hatay'daki yangının acısını yüreğimizde hissettik. Hatay'ın yaralarını sarmak için bağışladığımız 3 bin fidanın iyileştirici gücü Hatay'a umut ve nefes olacak" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a giden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, seyahatinin ikinci günündeki ziyaretlerine Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile başladı. Yangının yaralarının sarılmasında ortak çaba gösterilmesi ve Hatay'ın daha iyi kentleşmesine yönelik iş birliklerinde bulunma konularının konuşulduğu ziyaretlere Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı, CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı'yı ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'i makamlarında ziyaret ederek devam eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretlere, Milletvekilleri İsmet Tokdemir, Suzan Şahin, Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, CHP Hatay İlçe Başkanları ve HAYMEDER Başkanı Murat Kudret de eşlik etti.

"Beylikdüzü Hatay'a nefes oldu"

Ziyaretlerinin devamında, Samandağ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde temaslarda bulunan Başkan Çalık, daha sonra, Samandağ yangın alanını ve orman köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çalık, vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetlerde dayanışma ruhuyla Hatay'ın her zaman yanında olacakları mesajını verdi. Hatay yangını yardım kampanyası kapsamında, HAYMEDER'in katkısıyla 25 haneye 3 bin narenciye ve zeytin fidanı, 10 haneye 20 büyükbaş besi hayvanı bağışlayan ve evi yanan 16 hanenin konut tadilatına katkı veren Beylikdüzü Belediyesi, toplamda 51 haneye nefes oldu.

"Fidanların gücü Hatay'a umut olacak"

Hatay'daki yangında en çok hasarı gören Samandağ, Arsuz ve Belen ilçelerinde, yangın alanını ve orman köylerini gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını ve yangının yaralarını birlikte sarmaya devam edeceklerini söyledi. Belen ve Arsuz'da çıkan yangınlarda hasar gören ağaçların yerine 25 aileye teslim edilen narenciye ve zeytin fidanlarının kök salarak bölge halkına umut olması dileğinde bulunan Başkan Çalık, "Fidanların iyileştirici gücü Hatay'a umut, Hatay'a nefes olacak. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına da yaptığımız besi hayvanı bağışı ile bir nebze olsun faydamız olursa bundan mutluluk duyarız. Bütün yaraları sarmamız mümkün değil. Ama en azından, bu işin unutulmaması gerektiğini ve Hatay'da böyle bir acının yaşandığını, Hatay'da yaşayan insanlarımızın hala sıkıntı çekmekte olduğunu duyuracağız" diye konuştu.

İlçe teşkilatında iktidar mesajı

Başkan Çalık, Samandağ CHP ilçe örgütü ziyaretinde ise iktidar yürüyüşü mesajları vererek "Yürekten söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kadroları iktidarı çok yakındır. Bizim kadrolarımız, ülkeyi yönetecek kadrolardır. Biz, muhalefet etmeyeceğiz. Biz iktidar olacağız" dedi. - İSTANBUL

Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk
Başkan Çalık: Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çalık: 'Hatay'da 51 haneye umut ve nefes olduk' - Son Dakika


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