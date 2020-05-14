Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı - Son Dakika

Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı

6 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'da tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'da tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.


Başkan Mehmet Dağtekin, son 18 yılda özel önem ve öncelik verdikleri alanların başında tarım geldiğini ve Adıyaman'ın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projeleri kapsamında bugüne kadar 122 milyon 502 bin 942 TL hibe desteği aldığını söyledi.


Adıyaman'ın üretim kapasitesini artırmak, tarım alanındaki potansiyelini layıkıyla harekete geçirmek için çok büyük emek sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Dağtekin, Adıyaman'ı yılların ihmalinden kurtararak Türkiye'nin en gelişmiş illeriyle yarışır hale getirdiklerini dile getirdi.


Başkan Dağtekin "Bilindiği gibi ülkemizde tarımsal kalkınmayı desteklemeye yönelik iki uygulama bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan ve 42 ili kapsayan İPARD programı ile Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 39 ili kapsayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları (KKYDP)'dır. KKYDP'nin başlıca hedefi, proje bazlı olmasıdır. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; KKYDP ile IPARD arasındaki fark, KKYDP'de başvuru sahipleri koşullarının daha geniş yelpazedeki yararlanıcıya odaklanacak şekilde oluşturulmasıdır. KKYDP'nin amacı, kırsal alanlarda altyapı yatırımlarını desteklemek, kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdamı artırmak ve IPARD amaçlarına benzer şekilde ürün kalitesini yükseltmektir. Genel çerçeveye ve koşullara baktığımız zaman KKYDP kapsamında olan illerin, daha avantajlı bir konumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira KKYDP yararlanan üreticilerimiz ve yatırımcılarımız, kapasite oluşturma ve tarım işletmeleriyle ilgili faaliyetler ile işleme ve pazarlamaya yönelik destekler bakımından IPARD'a dahi katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla AB tarafından hibe desteği sağlanan İPARD'a karşılık, 39 ilimizin de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklerinden istifade etmesi amacıyla, hükumetimizin hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) uygulaması, kriterleri ve standartları açısından daha iyi bir bileşen olduğu açıktır" dedi.


Dağtekin açıklamasını söyle sürdürdü:


"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda AB ülkelerine yönelik 'Kopenhag kriterlerinin adını gerekirse Ankara kriterleri yapar yine de yolumuza devam ederiz' ifadelerini kullanması oldukça anlamlıydı. AK Parti olarak hayata geçirdiğimiz reformlar, yapısal değişimler, ekonomik normlar, hukuki düzenlemeler gibi bir çok alanda olduğu gibi tarım alanında da hayata geçirdiği modeller üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi, üretim ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve tarımsal altyapısının geliştirilmesine yönelik uygulamalar ve projeler, AB standartlarının çok çok üstündedir. Bunun en bariz örneği, 2006 yılında yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden yüzde 100 sizin' sloganıyla başlattığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)'dır. Öncesinde ise 2005 yılında kurulan ve 16 pilot il içerisinde Adıyaman'ın da olduğu Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programıdır. Adıyaman ise KKYDP projelerinden en çok istifade eden illerin başında geliyor. Adıyaman'ımız da bugüne kadar 252 projeye karşılık 122.502.942 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Adıyaman, KKYDP projelerinden en çok istifade eden illerin başında geliyor. Bir başka çarpıcı örnek vermek gerekirse, KKYDP kapsamında yer alan ve Çukurova'sıyla Türkiye'nin en büyük tarım kentlerinden biri olan Adana şehrimizi bile hibe projelerinde geriden bırakan Adıyaman'da son olarak tarım sektörü ile iştigal eden yatırımcıların hazırladığı 33 adet proje bakanlığımız tarafından uygun görülerek toplam 27 Milyon 474 Bin TL'lik destek almaya hak kazanmıştır. Bu 33 projeyle birlikte toplamda 285 projeye, 149 milyon 976 bin TL hibe sağlanmış olacaktır. Tarım sektöründe yaşanan bu güzel gelişmeler, tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiğimizin açık bir göstergesidir. Tarım da büyük bir değişim ve dönüşüm içerisine giren Adıyaman'ımız, özellikle hükümetimizin ekim ve sanayi alanında verdiği hibe desteği ile badem üretiminde Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. Verilen bu destekler sayesinde ekim alanlarımız 60 bin dekarın üzerine çıktı. 2023 hedefimiz ise 100 bin dekara çıkarmak olacak. Elbette sadece ekip-biçme ile kalmadık. Tarımın sanayi ile entegrasyonunu da sağlamak için önemli adımlar attık. İlk olarak Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsü'nü kurduktan sonra Kahta OSB'de 10 Milyon TL yatırım bedeliyle Badem İşleme-Paketleme Tesisini kurduk. Akabinde ise 8 işleme-paketleme tesisi daha kuruldu. Adıyaman'ımızın sosyo-ekonomisine, istihdamına, ülkemizin cari açığına, milli ekonomimize direkt etki eden bu yatırımlar ve destekler gurur kaynağımız olmuştur. İnşallah badem üretimi gibi, tarım alanında çeşitliliği arttıracağız. Bizim tek gayemiz Adıyaman'ımıza hizmet etmek ve hayalleri ile buluşturmaktır. Bizler çiftçilerimize, yatırımcılarımıza en güzel imkanları sunmanın mücadelesini veriyoruz. Bu vesile ile Adıyamanlı tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya çiftçiler gününü de en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Avrupa Birliği, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:03 Kaynak: İHA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Kanal D'de sadece 3 bölüm yayınlanan Hizmetçiler dizisi final yaptı
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 20:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]