Üye Girişi
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız - Son Dakika

Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız

16.08.2021 17:16
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız, System.String[]

Bengü Köyü Geleneksel Bolluk Aşı (Afat Kurbanı) programına katılan Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

Bengü Köyü Geleneksel Bolluk Aşı (Afat Kurbanı) programına katılan Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte katıldığı programda Bengü Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ve mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Mustafa Demir, "ilçeler içerisinde merkeze en uzak olan mahallelerimizden biri burası. İlçe Belediye Başkanımız Hamit Kılıç ile birlikte mahallemizin dertlerine büyük bir ölçüde ilaç olduk. Kalanına da ilaç olmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz" dedi.

Orman yangınları ve sel felaketlerine de değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Allah hepimizin yardımcısı olsun. Son zamanlarda büyük bir afet dalgası yaşadık. Yangınlarla başladı ve ardından yanı başımızda Ayancık, Bartın, Kastamonu'da ciddi sel afetleri söz konusu oldu. Özellikle Ayancık'ta hayatı normale döndürme noktasında ciddi gayretlerimiz oldu. Sizin adınıza sizin imkanlarınızla oradaki kardeşlerimize yardımcı olduk. İlçe belediyelerimizle koordineli şekilde sularını verdik, yolları büyük ölçüde açtık. Bodrumlarda yaşanan su baskınlarına müdahale ettik. Bölgenin merkeziyiz. Bir yerde afet olduğunda bizim ekiplerimiz çok kuvvetli. Allah hepimizi afetlerden korusun. "

Samsun'un doğasıyla, çevresiyle Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "Şehirleşmesi ve altyapısıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vatandaşlarımız çamura basmadan mahallesine gidecek. Bafra'ya Büyükşehir Belediyesi olarak beton santrali kuruyoruz. Bir kısım yerleri beton yapacağız. 4 tane kuruyoruz bu beton santralinden. Bafra, Çarşamba, Kavak ve merkeze" diye konuştu.

SAHADA EN ETKİN BELEDİYEYİZ

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi betonunu üreteceğini kaydeden Başkan Demir, "16 adet de mikser alacağız. Samsun merkezde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm ilçelerimizde çalışıyoruz. 946 mahallemiz var. Hepsini yapıp bitiriyoruz. Bafra minibüsleri artık merkeze kadar girebilecek. Hususi arabasıyla gidenlerin çoğu da artık ihtiyaç duymayacak. Vatandaşa hizmette gönlü olanın kavgaya fırsatı olmaz. Sahada en etkin belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir daha sonra vatandaşlarla birlikte afetlerden korunmak ve bereketli bir sene geçirmek için geleneksel olarak düzenlenen rahmet ve bolluk aşı duası yaptı.

Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız

Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Bafra, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı 17:54 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu 17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu 17:31 Milli Savunma Bakanlığı'nda Afganistan toplantısı! Kabil'deki Türk Görev Kuvveti Komutanı da dahil oldu
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar 16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez 16:00 Son Dakika! Taliban'ın Afganistan'ı işgal etmesi ile ilgili Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Askerlerimizin Afganistan'ı terki düşünülemez
İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti 15:42 İki çocuğun sebep olduğu trafik kazası felaketle bitti! 15 yaşındaki Bedirhan hayatını kaybetti Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu 15:36 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu

Son Dakika Haberleri
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
17:19 Kabil'den İstanbul'a hareket eden THY uçağı İstanbul'a indi
17:03 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz
16:58 Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı transferi için kolları sıvadı
16:42 Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin kader ortaklığı! Aynı acıyı yaşadılar
Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı         
17:55
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı         
17:33
Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu         
17:26
Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı Ziyaret için gittiği Afganistan'da olayların arasında kalan 22 yaşındaki İngiliz öğrenci, yaşadıklarını anlattı         
16:48
"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü         
16:37
Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu Kız arkadaşına sürpriz hazırlayan adam gürültüden rahatsız olan komşuyu vurdu         
15:50
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 18:08:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement