Başkan Ekim'den Ankara çıkarması - Son Dakika

Başkan Ekim'den Ankara çıkarması

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, ilçe ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek için Ankara'ya gitti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, ilçe ile ilgili projeleri ve yatırımları takip etmek için Ankara'ya gitti.

Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

Akçaabat ile ilgili yatırımların takibi için Ankara'ya çıkarma yapan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti.

Ankara'da gitmiş oldukları bütün kurumlarda en iyi şekilde karşılandıklarını ve görüşülen konular hakkında destek sözü aldıklarını ifade eden Başkan Ekim, "Çağdaş belediyecilik anlayışı ile planlı kentleşmeyi sağlamak ve Akçaabat'ımızı marka bir şehirlerden biri haline getirmek için üretmiş olduğumuz projeleri görüşmek ve projelerimize destek aramak üzere Ankara'da bir dizi temaslarda bulunduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soyluyu ziyaret ettik. Kendisi ile Akçaabat ile ilgili projelerin genel değerlendirmesini yaptık. Kendileri projelerin gerçekten vizyon projeler olduğunu ve Akçaabat'ı geleceğe taşıyacak projeler olduğunu ifade ettiler. Bakanımız özellikle Söğütlü Kültür Merkezi Projesinin biran önce hayata geçmesi noktasında bizlere destek vereceğini ifade etti. Söğütlü Kültür Merkezi Projesi yatırım planına alınarak Ağustos ayı içerisinde ihale edilecek" dedi.

"Akçaabat spor şehri olacak"

Gençlik ve Spor Bakanı ile Akçaabat'taki spor yatırımlarını görüştüklerini dile getiren Başkan Ekim, "Akçaabat'a Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu yapılması noktasında istişarelerde bulunduk. Akçaabat kültür sanat ve turizm şehri olmasının yanında aynı zaman bir spor şehri olduğunu ifade ettik. Özellikle Akçaabat'ta yapılacak olan Uluslararası Gençler Atletizm Dünya Şampiyonasına ilçemizi hazırlamamız gerektiğini bu noktada tesislere ihtiyacımızın olduğunu belirttik. Bakanımız da Uluslararası Organizasyonun Akçaabat'ta yapılacak olması ilçemiz için çok önemli olduğunu ifade ederek gerekli olan bütün tesisleri kazandırarak Gençler Atletizm Dünya Şampiyonasında ülkemizin en iyi şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı" şeklinde konuştu.

"Güney çevre yolu hız kazanıyor"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Akçaabat'ta ulaşım konusunda görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Ekim, "Yaz mevsiminin gelmesiyle ve pandemi sürecinde normalleşmenin başlaması sonucunda ilçemizin nüfusu normal nüfusunun iki katına çıktı. Bu artıştan dolayı hem vatandaşlarımız hem de turistler şehrimizde ulaşım noktasında sorunlar yaşıyor. Yapımı devam eden Pulathane Bulvarı inşaatının biran önce tamamlanması ve uzun vadede ise Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişinin yapılması gerektiğini ifade ettik. Genel müdürümüz bahsedilen projelerin gündemlerinde olduğunu söyleyerek Pulathane Bulvarı inşaatını sene sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını fakat Covid-19 pandemisinden dolayı öteleme olduğunu, kamulaştırılmaların tamamlanmasında sonra ivedilikle inşaatın tamamlanacağını söyledi" diye konuştu.

"Küçük sanayi sitesi plana işleniyor"

Akçaabat Küçük Sanayi Sitesi projesini görüşmek üzere TOKİ Başkanı istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Ekim, "TOKİ Başkanı ve heyeti ile Düzköy Vadisinde yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi projesi üzerinde incelemelerde bulunduk. Proje üzerindeki detayları görüşerek son aşamaya geldik. Sanayi Sitesi alanın imar planına işlenmesi sonrasında TOKİ Başkanlığımız kamulaştırma çalışmalarına başlayacak ve kısa vadede Akçaabat'ımıza Küçük Sanayi Sitesini kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Osman Nuri Ekim, Akçaabat, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ekim'den Ankara çıkarması - Son Dakika

Son Dakika

23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 17:09 Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:55 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
22:55
Eski TRT Başspikeri Cihangir Göker, hayatını kaybetti
22:34
Trump, tepkiler üzerine ırkçı paylaşımını sildi
22:29
Başakşehir - Galatasaray maçında Mario Lemina sakatlandı
22:19
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 23:37:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ekim'den Ankara çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]