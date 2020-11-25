Başkan Ergün, alt ve üstyapı müjdelerine devam etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Oturumunda il genelinde yapılacak olan alt ve üstyapı müjdelerini paylaşmaya devam etti. Başkan Ergün, ihale tarihleri alınan mahalleleri tek tek sayarak devam eden ve başlayacak olan alt ve üstyapı yatırımlarının bedelinin 265 milyon TL olduğunu söyledi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurulu 2. Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Ergün, Genel Kurulda daha önceki meclislerde olduğu gibi alt ve üstyapı müjdelerini vatandaşlarla paylaştı. İl genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Başkan Ergün, çalışmaların Manisalılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Ergün, mecliste yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının devam ettiği mahalleler hakkında da bilgi verdi. Ergün, "Ahmetli ilçemizin Gökkaya Mahallesinde içme suyu hattı ile depo imalatlarımız, Saruhanlı ilçemizin Mütevelli ve Azimli mahallelerinde kanalizasyon hattı imalatlarımız devam ediyor. İshakçelebi Mahallesinde yürüteceğimiz 1. Etap çalışmaları için de yüklenici firmaya yer teslimini yaptık" dedi.

Gördes ilçesi Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri, Gölmarmara ilçesi Ozanca ve Salihli ilçesi Karayahşi mahallelerindeki alt ve üstyapı çalışmaları için 16 Ekim'de ihaleye çıktıklarını söyleyen Başkan Ergün, bu mahallelerde yürütülecek çalışmalar için de yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığının altını çizdi.

Başkan Ergün, Genel Kurulda yaptığı açıklamalarda ihale tarihleri yeni alınan mahalleler ile ilgili de müjdeyi verdi. Ergün, "Turgutlu ilçemiz Akçapınar (2. etap), Urganlı ve Yeniköy Mahalleleri için 30 Kasım'da, Şehzadeler ilçemiz Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy Mahallesiyle birlikte Yunusemre ilçemiz Karakoca Mahallesinin 16 Aralık'ta, Soma ilçemiz Cenkyeri Mahallesinin 21 Aralık'ta, Saruhanlı ilçemiz İshakçelebi 2. etap ve Sarıçam mahallelerinin 25 Aralık'ta, Turgutlu ilçemiz Avşar ve Çepnidere mahallelerinin alt ve üstyapı ihalelerini 28 Aralık'ta gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Saruhanlı Kemiklidere, Çullugörece ve Kayışlar Mahalleleri, Salihli Köseali Mahallesi ile Alaşehir Kemaliye Mahallesinde de alt ve üstyapı çalışması yapacaklarını belirten Başkan Ergün, 5 mahalle için EKAP'a ihale tarihi almak adına başvuruda bulunduklarını kamuoyuyla paylaştı.

2020 yılı sonu itibarıyla başladıkları, 2021 yılında devam edecekleri alt ve üstyapı yatırımlarının maliyetini de paylaşan Başkan Ergün, "Toplamda 30 bin nüfusa hitap edecek bu projelerimiz kapsamında 269 kilometre kanalizasyon, 256 kilometre içme suyu ve 2 milyon metrekare kilit parke taş döşeyeceğiz. Çalışmaları 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Yapacağımız alt ve üstyapı yatırımlarının bedeli ise 265 milyon TL civarındadır" ifadelerini kullandı. - MANİSA