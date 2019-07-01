Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li belediye başkanları toplantısına katıldı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantı, Zeytinburnu
'ndaki İBB Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda 23 Haziran'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirildi.
Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
, Adalar
Belediye Başkanı Erdem Gül
, Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç
, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
, Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi
, Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat
, Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin
, Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç
, Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu
, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi
, Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli
, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
ve Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün
katıldı. - İSTANBUL
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