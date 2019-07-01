Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li belediye başkanları toplantısına katıldı
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Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li belediye başkanları toplantısına katıldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Gökhan Yüksel, CHP'li belediye başkanları toplantısına katıldı, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan toplantı, Zeytinburnu'ndaki İBB Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda 23 Haziran'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri değerlendirildi.

Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
ekrem imamoğlu, istanbul, İBB, CHP, Politika
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