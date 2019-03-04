Son Dakika Haberleri: Başkan Kahraman'dan Köylere Çıkarma

Başkan Kahraman'dan Köylere Çıkarma

1 saat önce

İl Gençlik Kolları Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başiskele Meclis Üyesi Adayı Emre Kahraman, Başiskele'de köyleri ziyaret etti.

Başkan Kahraman'dan Köylere Çıkarma, System.String[]

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başiskele Meclis Üyesi Adayı Emre Kahraman SKM programları kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor. 31 Martta yapılacak olan yerel seçimler için köyleri ziyaret eden Kahraman, Başiskele'nin köylerini gezdi. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Kahraman, vatandaşlara Türk Bayrağı hediye ederek destek istiyor. Kahraman, 37 mahallesi bulunan ilçede Aksığın, Serindere, Camidüzü, Tepecik ve Kazandere köylerini ziyaret etti.

SEVDAMIZIN HEYECANIYLA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Kamuoyuna paylaşılan seçim beyannamesi ile Başiskele'yi yönetecek olan kadroların büyük projelere imza atacağını belirten Kahraman, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile saha çalışmalarımıza devam ediyoruz.Gençliğimizin ve Basiskele'ye olan sevdamızın heyecanıyla çok çalışarak, ilçemize yeni dönemde Gönül Belediyeciliği ile hizmet vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

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