Başkan Odabaşı: "30 Ağustos Kadıköy'dür - Son Dakika
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Başkan Odabaşı: "30 Ağustos Kadıköy'dür

01.09.2022 02:58

- Başkan Odabaşı: "30 Ağustos Kadıköy'dür Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünü rock grubu Duman konseriyle kutladı.

- Başkan Odabaşı: "30 Ağustos Kadıköy'dür

İSTANBUL - Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünü rock grubu Duman konseriyle kutladı. Konser öncesi konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,"Kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti; hiç kimseyi ötekileştirmeyen Kadıköy'e hoş geldiniz" dedi. Kalamış Yaz Festivali'nin kapanışının da yaptığı bugün de Kadıköylüler 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünü anmak için Kadıköy'de açık hava konseri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlediği konsere on binlerce kişi katıldı. Konser öncesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı konuşmasında Kadıköy'ün kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti olduğunun altını çizdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,"Kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen Kadıköy'e hoş geldiniz. Festivalleri yasaklanan, her yerde yasaklarla karşılaşan, bugün üniversite kapılarında yurt arayan gençler, Kadıköy'e hoş geldiniz! Ben adaylığımda 'Daha Çok Kadıköy!' dedim. Bunu derken "Kadıköy'ü fazlalaştıralım" anlamında değil, daha özgür ve daha aydınlık bir Türkiye oluşturabilmek için; herkesin eşit olduğu, ötekileştirilmediği, hakkın, hukukun egemen olduğu bir ülke yaratabilmek için 'Daha Çok Kadıköy' demiştim. Bunu Kadıköy'de başarıyoruz, umarım Türkiye'de de hep birlikte başarırız."dedi.

"Siz Türkiye'nin umudusunuz, siz Türkiye'nin geleceğisiniz"

Başkan Odabaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin kutlama mesajında şunları söyledi, "Bugün 30 Ağustos, bize aydınlık bir ülke bırakan, emperyalistlere karşı savaşan, bağımsız ve özgür bir ülke oluşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza Kadıköy'den bin selam! Onların emperyalizmle mücadele ederken, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken 26 Ağustos'ta Kocatepe'de, Dumlupınar'da başlattığı mücadele bugün de devam ediyor."şeklinde konuştu.

Konuşmasını gençlere seslenerek bitiren Başkan Odabaşı,"Siz Türkiye'nin umudusunuz, siz Türkiye'nin geleceğisiniz." dedi.

Kadıköy Belediyesi'nin 1 Temmuz'da başlattığı ve 43 konser, 17 film gösterimiyle 2 ay boyunca süren Kalamış Yaz Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konserle kapanışını yaptı. Türk rock grubu Duman'ın sahne aldığı konserde izleyiciler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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Kaynak: İHA

Kadıköy Belediyesi, Türkiye, Kadıköy, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Başkan Odabaşı: '30 Ağustos Kadıköy'dür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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