Başkan Orkan, Uluslararası göç forumunda konuştu

Dört kıtadan belediye başkanları, yerel yönetimler ve kalkınma aktörleri göç ve yerinden edilmenin etkilerine yönelik çözümleri geliştirmek için Gaziantep'te bir araya geldi. Foruma katılan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan bir konuşma yaptı.



Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ev sahipliğinde ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklığında Gaziantep'te düzenlendi. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG Başkan Yardımcısı ve TBB Başkanı Fatma Şahin yaptı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da forumda bir konuşma yaparak göç konusunda görüşlerini açıkladı.



Orkan, "Projeler üretmek görev ve sorumluluğumuz"



Konuşmasında göçün günümüz dünyasının en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Orkan, "Bizler Yerel Yöneticiler olarak son dönemlerde karşılaştığımız göç ve göç sonrası sosyal uyumla ilgili ortaya çıkan problemler konusunda, sorumluluk alanlarımızdaki diğer bütün paydaşlarla, ortak politikalar ve stratejiler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek durumundayız. Bu bağlamda göçmenlerin, ev sahibi topluluklarla uyumlu bir şekilde birlikte yaşayabilmeleri için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu konularda, hükumetle, yerel makamlarla, STK'larla, göçmen topluluklarla ve özel sektörden ortaklarla eşgüdümlü bir şekilde çalışarak, göçmenlerin sorumluluk alanımızdaki uyumuna katkı sağlamak, bu konuda projeler üretmek bizlerin görev ve sorumluluğundadır" dedi.



Orkan, "Bende göç etmiş bir ailenin çocuğuyum"



Türklerin tarih boyunca göç eden bir toplum olduğunun altını çizen Orkan, "Bu arada şunun altını özellikle çizmek isterim. Biz Türkler tarih boyunca göç etmiş bir milletiz. Lakin hiçbir zaman kimseyi göçe zorlamamışız. Aksine ensar muhacir mantığıyla her gelene kucak açmışız. Bu bizim kültürümüzün de, dinimizin de emridir. Göçle mücadele etmek kadar başarmakta önemlidir. Gaziantep bunu başardı. Bu vesileyle Sayın Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak buradayım. Dedelerimiz, Selanik göçmeni olarak Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmışlar. Biz Türkler tarih boyunca göç etmiş bir milletiz. Bu nedenle her zaman kucak açan olmuşuzdur" diye konuştu.



4 Kıta ve 12 ülkeden katılım oldu



'Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya' temasıyla düzenlenen forum kapsamında aralarında 4 kıta ve 12 ülkeden toplam 16 belediye başkanı ile Türkiye'den 15 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 60'ı aşkın kalkınma aktörü, göç ve zorla yerinden edilme konularına yönelik iyi uygulamaları ve yerel çözümleri konuşup paylaştı. Forum boyunca Türkiye'den ve dünya genelinden katılan belediyeler ürettikleri çözümleri ve uygulamaları katılımcılarla paylaşırken, şehir düzeyinde gerçekleşebilecek olası işbirliği yöntemleri konuştular. Forum ayrıca mültecilerin ve göçmenlerin ayrıca ev sahibi toplulukların yaşamlarını iyileştiren yerel çözümlerin nasıl tekrarlanıp ölçeklenebileceğine de odaklandı. Forum, göç ve yerinden edilmeye yanıt olarak yerel düzeyde daha fazla uluslararası işbirliği sağlama konusundaki ihtiyaçların, güçlüklerin ve fırsatların saptanması konusunda bir platform da sağlıyor.



Forumun bir diğer çıktısı ise UCLG-MEWA Sosyal Kapsayıcılık Komitesi'nin kuracağı Küresel Göç Görev Gücü olacak. Küresel Göç Görev Gücü, Gaziantep Bildirgesinde yer alan taahhütlerin takibine yönelik bir ağ olarak faaliyet gösterecek. - BALIKESİR