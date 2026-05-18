Başkan Özdemir, Tarihi Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi

Ankara’da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda alınan karar, Niğde adına önemli bir başarıyı beraberinde getirdi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gerçekleştirilen seçim sonucunda Tarihi Kentler Birliği encümen üyeliğine seçildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisinin katıldığı toplantıda alınan kararın, Niğde’nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

BAŞKAN ÖZDEMİR: “BU GURUR HEPİMİZİN”

Encümen üyeliğine seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, elde edilen başarının tüm Niğdelilere ait olduğunu ifade etti. Tarihi mirasa sahip çıkmak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Özdemir, “Bu gurur hepimizin. Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı’nda Encümen Üyeliğine seçilerek şehrimiz için güzel bir adım daha attık. Tarihi eserlerimize sahip çıkmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü; Niğde’ye Değer” dedi.

Özdemir’in encümen üyeliğine seçilmesi, Niğde Belediyesi’nin son yıllarda kültürel miras alanında yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak değerlendirildi. Kentin tarihi dokusunu korumaya yönelik projelerin ulusal ölçekte dikkat çektiği belirtilirken, bu görevin Niğde’nin kültürel vizyonunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

NİĞDE’NİN TARİHİ PROJELERİ TÜRKİYE’DE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Niğde Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras alanındaki çalışmaları, daha önce aldığı önemli ödüllerle de dikkat çekmişti. Belediye, “Bedesten Kent Müzesi”, “100. Yıl Kale Halk Kütüphanesi” ve “Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme” projeleriyle 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda büyük başarı elde etmişti.

Bu projeler sayesinde Niğde Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü”ne layık görülmüştü. Kentin tarihi kimliğini ön plana çıkaran çalışmaların, bugün Başkan Özdemir’in encümen üyeliğine seçilmesinde önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

NİĞDE’NİN KÜLTÜREL VİZYONU GÜÇLENİYOR

Tarihi Kentler Birliği’ndeki yeni görevin, Niğde’nin kültürel projelerinin daha geniş platformlarda tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Geleneksel kent dokusu, tarihi sokakları ve medeniyet izleriyle Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olan Niğde’nin, bu üyelik sayesinde koruma projelerini ulusal düzeyde daha güçlü şekilde temsil edeceği ifade ediliyor.

Yetkililer, tarihi mirasın korunmasının yalnızca geçmişi yaşatmak değil aynı zamanda geleceğe yatırım yapmak anlamına geldiğini belirtirken, Niğde Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Özdemir’in yeni göreviyle birlikte kentin tarihi ve kültürel değerlerinin daha görünür hale gelmesi hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü