Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz

Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz
10.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda şehirde yürütülen yeniden imar ve altyapı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Er, 35 milyar liralık altyapı yatırımı, yeni ulaşım projeleri ve alternatif su kaynaklarıyla geleceğin Malatya’sını inşa ettiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Malatya’da yürütülen yeniden imar, altyapı ve ulaşım projeleri hakkında kapsamlı bilgiler veren Başkan Er, şehrin sadece depremin yaralarını sarmadığını, aynı zamanda modern ve güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade etti.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan Başkan Sami Er, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, yolları, bulvarları ve yeşil alanlarıyla yepyeni bir şehir oluşturduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine büyük destek verdiğini ifade eden Er, rezerv alanların kısa sürede ilan edildiğini ve projelerin hızla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Başkan Er, “Üç ayda organize olduk, bir yılda binalar yükseldi. Yeşilevler 8 ayda tamamlandı” diyerek şehirde yürütülen çalışmaların hızına dikkat çekti. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde TOKİ deneyimlerinin önemli katkı sağladığını belirten Er, Malatya’nın modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz

35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI VE ÇEVRE YATIRIMI

Malatya’da altyapı çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdüğünü belirten Başkan Er, toplam 35 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Şehrin su ve kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilendiğini söyleyen Er, İkizce’de 2,5 milyar liraya mal olan kolektör ve ileri biyolojik arıtma tesisinin inşa edildiğini belirtti.

Arıtılan suların yeniden tarımsal sulamada kullanılacağını ifade eden Başkan Er, çevre dostu projelerin Malatya için büyük önem taşıdığını kaydetti. Kapıkaya’daki çöp döküm alanı için ihale yapıldığını ve Fransa Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan 10 milyon euroluk kaynakla enkaz ayrıştırma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Er, “Malatya’da hiçbir atık su arıtılmadan doğaya bırakılmayacak” dedi.

ULAŞIM VE SU PROJELERİYLE MALATYA RAHATLAYACAK

Başkan Sami Er, şehir genelinde ulaşım yatırımlarının da hızla devam ettiğini belirtti. Kışla Caddesi’nin genişletildiğini, Fuzuli Caddesi’nde yeni düzenlemeler yapıldığını ve raylı sistem projesinin onaylandığını açıklayan Er, kuzey ve güney kuşak yollarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Beylerderesi’nde ikinci viyadük projesinin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Er, alternatif bağlantı yollarıyla şehir içi trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını dile getirdi. Toplu taşımada 122 yeni otobüsün sisteme dahil edildiğini kaydeden Er, elektrikli ve akülü otobüslerle modern ulaşım hedeflediklerini söyledi.

İçme suyu konusunda da önemli bir projeyi duyuran Başkan Er, Malatya’ya yeni bir su kaynağı kazandıracaklarını belirterek, “75 milyon euroluk kaynak bulduk. Fırat Havzası’ndan alınacak suyu İnderesi’nde kurulacak büyük arıtma tesisiyle şehrimize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Malatya Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı

15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:10:09. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.