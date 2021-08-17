Üye Girişi
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: "Ezberleri bozacağız" - Son Dakika

Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: "Ezberleri bozacağız"

17.08.2021 16:14
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için kurulan İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için kurulan İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı. Başkan Soyer, mevcut afet politikasında köklü ve kapsayıcı değişikler yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyerek "Güvenli, sağlıklı, doğayla uyumlu ve demokratik alanları güçlendirilmiş kentin peşindeyiz. Böyle bir kentte yaşamak istiyoruz. Ezberleri bozmamız gerekiyorsa bozacağız. Her şey değişecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, afetlere karşı dirençli kent hedefiyle kurduğu İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısı Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda Büyükşehir Belediyesinin afetlerle mücadele stratejisi, afet sonrası oluşan hasarı en aza indirmek için hayata geçirdiği çalışmalar ve planlanan projeler konuşuldu. Toplantıya ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları temsilcileri ile üniversitelerden çok sayıda uzman isim katıldı.

"Riskleri azaltmak için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz"

İzmir'in direncini artırarak gelecekteki afetlerin etki ve zararından koruyacak önlemleri afetler meydana gelmeden almak istediklerini belirten Soyer, "Günümüzde hem yerel hem merkezi yönetimler 2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi'nde yer alan proaktif risk azaltma yaklaşımını benimseyerek daha dirençli kentler meydana getiriyor. Biz de İzmir'de bu yaklaşımı benimsedik. Kentimizde 'afet yönetimi' yerine 'afet risk yönetimine' vurgu yapan bir yaklaşımı ön plana çıkardık. Sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla, yeni riskler oluşturmadan mevcut afet risklerini azaltmak için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Kentimizin en öncelikli afet risklerinden biri bugünkü toplantımızın da gündemini oluşturan depremdir. Bu amaçla İzmir'de deprem dirençliliğini geliştirmeye yönelik her türlü hazırlığa ve risk azaltma çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"Henüz oluşmamış afetlerin riskini azaltıyoruz"

İzmir'in deprem odaklı afet risklerini azaltmanın ve neden olacağı zararlarla mücadelenin en önemli araçlarından birinin, kentsel yenileme ile yerinde dönüşüm olduğunu kaydeden ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yerinde dönüşüm ve uzlaşma esasları ile belediyemiz garantörlüğünde altı ayrı bölgede sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin bağımsız bölümü tamamladık ve teslim ettik. 2 bin 500 bağımsız bölümün ise inşaat çalışmaları devam ediyor."

"Çiğli Kentsel Dönüşüm projemizin ilk adımını atıyoruz"

Başkan Soyer, yaptığı konuşmada kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesinin önemine de değinerek, "Bugün bizi bir araya getiren Afet Platformu ile eş zamanlı olarak, yangına dirençli orman politikamızı uyguluyoruz. Deprem nedeniyle oluşacak riski azaltmak için, bu hafta kentsel dönüşüm çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek Çiğli Kentsel Dönüşüm projemizin ilk adımını atıyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Gediz Havzası'nın kirliliği ile mücadele ediyoruz. Körfez'de müsilaj ve benzeri riskleri azaltmak için çok sayıda tedbir alıyoruz. Tüm bunları gelecekte meydana gelebilecek afetlerin fiziksel, ekonomik, sosyal ve yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için yapıyoruz. İzmir'i afetler karşısında daha güvenli, sağlıklı ve doğayla uyumlu bir şehre dönüştürme politikamız ve bunun kararlı adımları kesintisiz olarak sürecek" diye konuştu.

Yapılacak çalışmalar anlatıldı

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, İzmir'de afet odaklı teknik çalışmalar ve projeler hakkında sunum yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da 30 Ekim depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile binaların yapı envanteri çalışmaları için imzalanan protokol hakkında bilgi verdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ile ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Canbay, İzmir'de depremsellik araştırması yapılması ve zemin davranış modelinin çıkarılması için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, ODTÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, yapılacak çalışmaları anlattı.

"İzmir'de iyi bir yere varacağımızı düşünüyorum"

Sunumların ardından tekrar söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yüreğimize su serpen sunumlar dinledik. İnsan bilmediğinden korkar, bizi korkutan şey bilmemekten kaynaklıdır. Bildiğimiz sürece o korkumuz azalır. Bilimin ışığından da faydalanıyorsanız, aydınlanırsınız ve ona göre de çare üretmeye başlarsınız. Yaptığımız çalışmaların ortak noktası dirençli bir kent oluşturmak. Yeşil şehirler, marka şehirler önemli ama hepsinden daha önemli ve değerlisi, dirençli bir kent oluşturmak. Güvenli, sağlıklı, doğayla uyumlu ve demokratik alanları güçlendirilmiş kentin peşindeyiz. Böyle bir kentte yaşamak istiyoruz. Binaların deprem güvenlik karnelerini oluşturmak istiyoruz. Diğeri de dünyada ilk kez yapılan, gurur verici, gelecek konusunda umutlanmamızı sağlayan çalışmalar. Karamsar tabloyu aydınlatacak çalışmalar. Bu çalışmalar sonucunda İzmir'de iyi bir yere varacağımızı düşünüyorum. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında ne yapmamız gerektiğini değerlendireceğiz" dedi.

Bu kadar kapsamlı bir çalışmanın, bu kadar geniş bir alanda yapılan çalışmanın bu şehrin geleceği ile ilgili çok önemli bir rol üstleneceğini söyleyen Başkan Soyer, "Bunun karşısında hiçbir şey duramaz. Bütün bildiğimiz ezberleri bozmamız gerekiyorsa bozacağız. Yeniden bu şehri okuyacağımız, anlayamaya çalışacağımız bir tablo ortaya çıkaracak. Her şey değişecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal hafızası zaten müteahhit ile vatandaşı kentsel dönüşüm bağlamında yalnız bırakmayan bir geçmişe sahip. Bundan sonra da öyle olacak" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız
Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: Ezberleri bozacağız

geri dönüşüm, Tunç Soyer, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: 'Ezberleri bozacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti 16:47 Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası 16:20 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı 16:02 FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı
Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı 15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi 14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? 14:16 Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?

Son Dakika Haberleri
16:47 Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti
16:28 Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın
16:19 Kerem'e saldırı sonrası soyunma odasına ve takım otobüsüne alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası
16:14 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak
16:01 FOX TV 'den ayrılan Zuhal Topal, davalık olduğu Acun Ilıcalı'nın kanalı ile anlaştı
15:53 ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk
15:46 Gökhan Saki ile görüşmek üzere dünyaca ünlü boksör Daniel Schmidt, Türkiye'ye geldi
15:36 Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
Batı Karadeniz'de 77 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 34 kişi hala aranıyor Batı Karadeniz'de 77 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 34 kişi hala aranıyor         
16:51
Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı! Canlı yayın sırasında: Ne olur Taliban'ı tanımayın         
16:28
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk ABD'nin Afganistan'a gönderdiği uçakta dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk         
15:53
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı         
15:04
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın         
14:05
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi         
13:55
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 16:57:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Soyer, İzmir Afet Platformu'nun ilk toplantısına katıldı: "Ezberleri bozacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement