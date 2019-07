Başkan Tugay'dan "ilk 100 gün" raporu

Görev sürecinde 100 günü tamamlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu süreçte hayata geçirdikleri proje ve hizmetleri anlattı.Zübeyde Hanım Nikah Evinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "3 ayda 43 milyon lira borç ödedik, mali disiplini sağladık. Bu dengeyi koruyarak, Karşıyakamızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak proje ve yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.Düzenlenen toplantı ile çalışmalarının gidişatı hakkında halkı bilgilendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Tugay, "Bu toplantı ile çalışmalarımızın gidişatını basın mensuplarımız aracılığıyla halkımız ile paylaşmak istedik. Karşıyaka tarihinde bir adayın almış olduğu en yüksek oy oranı ile bu göreve seçildim. 8 Nisan itibariyle bu görevi teslim aldım. Karşıyaka halkına gösterdikleri destek ve teveccüh için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka gibi Türkiye'nin en çağdaş ve güzel kentinde belediye başkanlığı görevini yapmak benim için en büyük onurdur. Her anım bu sorumluluğu hissederek geçiyor. Karşıyaka, özlediğimiz çağdaş cumhuriyeti örneklemesi açısından da çok önemli bir kent. Bugüne kadar çok değerli başkanlar tarafından idare edildi. Ben ve ekibim de bu kenti en iyi şekilde yönetebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımızın yönetimdeki temsiliyeti açısından meclis üyelerimizin aktif olarak çalışmasına, güçlü bir belediye meclisi yapısına da büyük önem veriyoruz" diye konuştu."En önemli başarımız mali disiplini sağlamaktır"Göreve geldiğinde en önemli hedefinin mali disiplini sağlamak olduğunu anlatan Başkan Cemil Tugay, şöyle devam etti: "Belediye yönetimini teslim aldığımız zaman en önemli hedefimiz mali disiplini sağlayabilmekti. Çünkü ödemelerle, borçlar ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Gelir-gider dengesini sağlamadan, iyi bir ekip kurmadan kentin sorunlarını çözmemiz ve hayalimizdeki projeleri gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Önce bunları yaptık. Personelimizin maaş ödemelerindeki aksamaları bitirdik. Benim dönemimde inşallah bu böyle devam edecek. İki toplu iş sözleşmesi sonuçlandırdık, bir tanesinin de görüşmeleri devam ediyor. Tasarrufa büyük önem verdik. Belediyenin temel hizmetlerini aksatmadan bunu sağladık. 220 milyon lira olan borcumuzun 43 milyon lirasını 3 ayda ödedik. Bu en önemli başarımızdır. 3 bin TL üzerindeki doğrudan teminlerde başkanlık onayı şartı koydum. İhale ve doğrudan temin yönetimiyle yapılan işler için denetim birimi kurmak için çalışma başlattık. İyi bir ekip kurmak da bizim için çok önemliydi. Bunun için başkan yardımcısı ve müdür kadrolarımızda gerekli değişiklikleri yaptık.""Stratejik planda hedef yüzde 95'i yakalamak"2019-2024 Stratejik Planı için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tugay, "5 yıllık süreçte neler yapacağımızı aktaran, katılımcı anlayışımızı yansıtan bir plan hazırlıyoruz. Mali sıkıntıların yaşanmadığı bir kurumsal yapı için aşırı şekilde borçlanmadan, gerçek ihtiyaçları karşılayacak yatırımlarımız olacak. Gerçekçi hedefler koyuyoruz ve bu hedefleri de en az yüzde 95 tutturmayı amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm konusu çok önemli. Önceki dönemde Cumhuriyet Mahallesi ile İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak şekilde hazırlanan bir imar planı vardı, askıya çıktı. Biz göreve geldikten sonra bölge halkının yoğun itirazlarına maruz kaldık. Bin 92 kişi plana itiraz etti. Büyükşehirde ilgili birimle görüşerek bu planı iptal ettik. Ocak ayına kadar bölge için yeni bir imar planı hazırlamış olacağız. Çarşı en yoğun şikayet edilen bölge. Köklü bir revizyona ihtiyaç var. Bunun için Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile bir protokol imzaladık ve ortak bir çalıştay yapacağız. Buradan çıkacak şartnameye göre ulusal düzeyde bir yarışma düzenleyecek ve adım adım çarşımızın dönüşümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu."Yeni anaokulları açacağız"Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunan hizmetler ürettiklerini dile getiren Başkan Tugay, bu alandaki çalışma ve hedeflerini de şöyle anlattı: "Eğitime büyük önem veriyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 800 öğrenciye burs desteği sağlıyoruz. Üniversite öğrencilerine burs sağlanan Karşıyaka'nın Filizleri Projesini bu dönemde de daha fazla geliştirerek sürdüreceğiz. Belediyemiz bünyesindeki 5 anaokulunun fiyatlarını düşürdük. Dezavantajlı bölgelerde ücretsiz anaokulu hizmetini sürdürüyoruz. Yeni anaokulları açacağız ve Anadolu Caddesi'nin üzerindeki mahallelerde öncelik vereceğiz. KARGEM'den son eğitim yılında bin 800 öğrenci faydalandı. KARGEM'de kapasite artacak. Yeni öğretmenler aldık. Daha fazla sayıda öğrenci faydalanacak. Bu merkezin öğretmenleri yaz döneminde de mahallelerimizde çocuklarımıza ücretsiz ders veriyor. Karşıyaka Çocuk Belediyesini kuruyoruz. Yakında başkan seçimi olacak. Seferihisar'da Tunç Soyer döneminde ilk kez kurulan bir yapı. İkinci kuran belediye de biziz. Engelli Birimi kurduk. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfına servis tahsis ettik. İşitme engelliler için bir tercüman istihdam ettik ve işaret dili kursu açacağız. Kent A.Ş.'de ve tesislerimizde revizyonlar gerçekleştirdik. Latife Hanım Köşku" bahçesinde çay fiyatını indirdik. Cumhuriyet Mahallesi du"ğu"n salonu fiyatını du"şu"rdu"k. Denizkent arkasındaki alanda nikah gibi organizasyonlar yapmaya başladık.""Stat yapmayacaksanız araziyi geri verin"Karşıyaka Stadı konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, "Karşıyaka Stadı yapılacak. Karşıyaka Belediyesi'nin hukuki müdahalesi yok. Çevrede oturan vatandaşların açmış olduğu ve geçmişte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de dahil olduğu bir dava var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin de dahli yok. O alan stat yapılmak üzere Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Bakanlığına devredilmiş. Bu projeyi yapması gereken kurum bakanlık ve ihaleyi TOKİ'ye bırakmış. Karşıyaka Belediyesinden istenen tek şey yer altı otoparkı ile ilgili encümen kararıdır ve biz bu kararı alıp gönderdik. Gereken tek şey ihalenin yapılması ve inşaatın başlaması. Biz Karşıyaka Spor Kulübü ile bu konunun takipçisiyiz. Stat yapılmayacaksa arazi geri verilsin. Sonrasını biz düşünelim. Bunun dışında ara bir çözüm yok" dedi.Spora tam destekSpora verdikleri önem doğrultusunda Karşıyaka'nın en güçlü markası olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün daima destekçisi olduklarını söyleyen Tugay, imkanlar doğrultusunda kulübün taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Karşıyaka Belediye spor 'u da yeniden yapılandırdıklarını anlatan Tugay, ayrıca 100 günlük süreçte 3X3 Streetball Turnuvası ve Erol Baş Masterler Futbol Turnuvası gibi organizasyonlara imza attıklarını, yüzlerce çocuk ve gence yaz okullarında spor yapma fırsatı tanıdıklarını, derneklerle işbirliği içinde ücretsiz kurslar düzenlediklerini dile getirdi. 24 Haziran'da Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyareti ve KSK logosuna ay-yıldız verilişinin 93. yıl dönümünü "Ay-Yıldız Var Göğsümüzde" etkinlikleriyle kutladıklarını da aktaran Başkan Tugay, bu organizasyon gelecek yıllarda festivale dönüştüreceklerini müjdeledi. Tugay, ayrıca on binlerce sanatseverin katıldığı 41 tiyatro, konser, şiir ve dans etkinliği gerçekleştirdiklerini aktardı. Kent A.Ş.-KODA Yaz Konserleri ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın daha fazla halkla bütünleşmesini sağladıklarını da vurguladı. Tugay, 100 günde 20 parkta yenileme, tamirat ve bakım çalışması yapılmasının yanı sıra Şemikler ve Latife Hanım Mahallelerinde da iki yeni park inşa ettiklerini söyledi.Önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Türkiye'ye örnek olacak Gönüllü Zabıta uygulamasını başlatıyoruz. Ege mutfağını öğrenmek ve öğretmek için Karşıyaka Mutfak Akademisini kuruyoruz. Hizmetlerimizi hızlandırmak için Hızlı Çözüm Alanı oluşturuyoruz. Çocuklarımız Zero Carbon Point Projesi ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunu öğrenecek. Çarşı Kültür Merkezine kütüphane kurulacak. Kurtuluş Tarihi Müzesi kuracağız. Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açacağız. Kooperatif Destekleme Merkezi'ni aktif hale getirdik. Merkezden 5 kooperatif faydalanıyor. Sancaklı Kooperatifi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Arıcılık canlandırılacak. Fikri Altay Mahallesi ve Latife Hanım Mahallesi'nde kafe açıyoruz. Yüzme havuzu, buz pateni pisti ve tematik park kuracağız." - İZMİR