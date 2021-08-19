MANSUR YAVAŞ TOKYO OLİMPİYATLARINA KATILAN ASKİ VE EGO SPOR KULÜBÜ SPORCULARIYLA BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ ve EGO Spor'un Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele ederek tarihi başarılara imza atan sporcularıyla bir araya geldi. Spora verdikleri desteğin her zaman devam edeceğini belirten Yavaş, eylül ayında hayata geçirilecek "Ankara'da Gençler Sporla Buluşuyor 300 Çocuk 300 Sporcu Projesi"nin de müjdesini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tokyo Olimpiyatları'na katılan EGO ve ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Mogan Park Konukevi'nde gerçekleşen buluşmaya; Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, Güreş Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş, Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel, Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman ve sporcular katıldı.

YAVAŞ: "SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Başkentli sporcuların olimpiyatlarda önemli başarılara imza atarak tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdüğünü belirten ve sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu:

"Ülkemizi orada başarıyla temsil ettiniz. Bizlere düşen sizlerin çalışma ortamlarınızı daha iyi hale getirmek, imkanları daha fazla artırmak ve bundan sonraki olimpiyatlarda daha başarılı olmanızı sağlamak için çalışmak. Elimizden geldiğince bunu fazlasıyla yapacağız. Ben hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum aldığı derecelerden dolayı. Olimpiyatlara herkes gidemiyor. Özellikle başarısı olan insanlar gidiyor. Dünyada bu konuda öne çıkmış herkesle yarışıyorsunuz. Orada ülkemizi başarıyla temsil ediyorsunuz. Aldığınız madalyalardan dolayı Türkiye'ye bir sevinç dalgası yayılıyor. Spordaki başarılarınız toplumumuzun yüzünü güldürüyor. Sizlerle gurur duyuyoruz en ufak bir üzüntü yaşamanızı istemiyoruz. Madalya alsın almasın orada yarışan herkesi tebrik ediyorum, tekrar ülkemize hoş geldiniz gurur verdiniz. "

YAVAŞ'TAN MÜJDE: "300 ÇOCUK 300 SPORCU PROJESİ"

Konuşmasında gençlerin spora yönlendirilmesi için yeni bir projenin hayata geçirileceği müjdesini veren Yavaş, "Gençler sizleri örnek alıyor. Yeni bir projeyle 300 tane yeni sporcu seçerek Ankara'dan sizlerin başladığınız yaşlarda gençlerin başlayarak ileride sizlerin yerini alması için bizler hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Projenin eylül ayında hayata geçeceğini belirten ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Ankara'da gençler sporla buluşuyor 300 çocuk 300 sporcu" projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

"ASKİ Spor Kulübü olarak başarılı olduğumuz için rol model sporcularımızla beraber Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın önderliğinde '300 çocuk, 300 sporcu projemizi' başlatıyoruz. Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde 300 güreşçi ile başlıyoruz. Halterde 100, Boksta 100, Tekvando ve Cimnastik'te 100 ve diğer branşlarda Aile Yaşam Merkezlerinde değerlendirmek üzere projemizi başlatacağız. "

PROJEDE ÖNCELİK SOSYAL YARDIM ALAN AİLELER İLE ŞEHİT VE GAZİLERİN ÇOCUKLARINA VERİLECEK

Şehit ve gazi aileleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına öncelik vererek başlanacak proje daha sonra tüm Ankara'da yaygınlaştırılacak.

Başkentli çocukları topluma kazandırma projesi olarak başlayacak proje ile ayda 1 kere kültürel, sosyal ve spora yönelik etkinliklere de gezi düzenlenecek.

EGO SPOR VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ İLE GENÇ YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Gazi Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında Başkentli yeni yetenekleri keşfetmek için harekete geçtiklerini belirten EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu da yeni bir projeyi daha başlatacaklarını açıkladı:

"Olimpiyatları bitirdik şimdi paralimpik olimpiyatlar başlıyor. Ayrıca bir müjde de biz verelim. Gazi Üniversitesi ile beraber yaptığımız protokol doğrultusunda Ankara'daki tüm okulları gezip sporcu kardeşlerimizden ziyade spora başlamamış spora başlamakta dezavantajlı olan kardeşlerimizi bulup, onları spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Önce taşra ilçelerde başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığından izin alma aşamasındayız. İzin alındığında gezici otobüsümüz gidip oradaki arkadaşlarımızın yeteneği hangi spora uygunsa, boyu ve fiziğini tespit edip yetenek taraması yapacağız. "

Yeni projeleri Başkentli sporcularla buluşturmaya devam edeceklerini ve destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan da, "Sporcularımızla her zaman gurur duyuyoruz. Kaybetseler de kazansalar da Ankara Büyükşehir Belediyesinin 3 kulübüne de başkanımız sonsuz destek veriyor ve hiçbir sözümüzü geri çevirmiyor. Yeni projelerimizle de spora destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tokyo Olimpiyatlarından madalyayla dönen ASKİ Sporlu Milli Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Taha Akgül, "Bir olimpiyatı daha tamamladık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz bizlere çok emeği var. Kendisi her zaman bizim yanımızda yensek de yenilsek de. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

-Rıza Kayaalp: "Yine gerekeni yapıp savaşarak maçlara çıkıp kazanmamız gerekiyor. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz ama dediğim gibi önemli olan bizlere destek olunması, kulübümüz olsun Başkanımız Mansur Yavaş olsun her zaman yanımızdalar. "