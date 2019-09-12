Başkan Yüksel'den vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ve lokma dağıttı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programlarda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, aşurenin ülke insanı için birlik ve beraberliği simgeleyen önemli bir değer olduğunu söyledi.

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem ayı etkinliği kapsamında, Muharrem yemeği ve aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Esentepe Mahallesi'nde bulunan Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Kağan, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, siyasi parti temsilcileri, Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, belediye personeli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlarla birlikte, Cemevi dedesi yönetiminde dua edildi. Aşure ve lokma dağıtımından önce destekleri için Kartal Belediyesi'ne teşekkür eden Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş, "Amacımız 12 İmam bilincini taşıyıp, ölümsüz kılmaktır. Kerbela'da şehit düşenlerin anısını yaşatmak ve orada acı çeken insanların acılarını anlamaktır. Aşure birlik ve bütünlük simgesidir. Çünkü içerisinde birbirinden farklı tatları bozmadan, kendi tatlarıyla harmanlamak demektir. Ben'i aşıp, 'biz' olabilmek demektir. 'Ben' olmaktan sıyrılıp, 'biz' olmanın bilincini insanların özüne yüklemektir. Aşure insanları birleştirir" diye konuştu.

Kartal Cemevi Vakfı'nda düzenlenen programın ardından, Kartal Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meydanda kurulan alana gelerek vatandaşlara bizzat aşure ikram etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Yüksel, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Alandaki vatandaşlara hitaben kısa selamlama konuşmalarının ardından Cemevi dedesiyle toplu dua edilmesiyle aşure kazanından ilk kepçe, Başkan Gökhan Yüksel tarafından kaplara konuldu. Sonrasında ise Başkan Yüksel, sırada bekleyen vatandaşlara aşure ikram etti.

Programla ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "12 gün süren Muharrem orucunun sonuna geldik. Bu Muharrem orucunda, zulmün karşısında akıtılan gözyaşı var. Hem Hazreti Hüseyin'e sevgi, hem yaşanan olaya duyulan acı var. Adaleti simgeliyordu Hazreti Hüseyin ve bu akıtılan gözyaşı da o sevginin, o duruşun ürünüydü. Bugün de oruçlar bittikten sonra aşureler yapıldı, lokmalar dağıtıldı. Aşure aslında farklı düşüncelerin bir arada olduğu, hep birlikte yaşadığımız bu dünyadaki farklılıkları temsil ediyor. Farklılıkların bir arada olabileceğini ve bir aradayken de iyi bir tat verebileceğini simgeliyor. Dostluğu, arkadaşlığı, birliği, beraberliği simgeliyor. Seçimden önce de, sonra da söyledik. Gerçekten biz hepimiz burada komşuyuz, arkadaşız. Yerel yöneticiler, siyasetçiler, insanların işlerini kolaylaştırmak için bu görevleri alıyorlar. Dolayısıyla, paylaşamayacağımız da hiçbir şey yok. Dost, arkadaş, komşu olduğumuzu unutmadan, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadan güzel günler diliyorum. Bence aşurenin en önemli mesaj budur. Buraya katılan bütün Kartallılara teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar. Birlik ve beraberliklerini gösterdiler. Ne mutlu ki ailemiz büyüyor. İnanıyorum ki ilerleyen günlerde hem ekonomik şartlarla, hem işsizlikle olan mücadele çözüldükçe insanların yüzü daha fazla gülecek. Bu şartlarda bile insanlar bir aradayken mutlu olabiliyorsa, şartlar biraz daha iyileşirse bence daha güzel bir Türkiye, daha güzel yarınlar bizi bekliyor olacak" dedi.

Aşure etkinliğine katılan Hayat Varan isimli vatandaş ise, "Bugün Muharremin sonuncu günü. 12 gün oruç tutuldu. İmam Hüseyin'e yas tutuldu. Belediyemizin bugün çok güzel bir etkinliği ve arkada insan seli var. Belediyemize çok teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e de çok çok teşekkür ederiz. Çok memnunuz kendilerinden" diye konuştu.