Başkent EDAŞ bakım ve onarım faaliyetlerini tamamladı

Başkent EDAŞ 2019'un Ankara'da bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi. Ankara'da hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 356 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 843 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.



Sektöre getirdiği yenilikler ve müşteri odaklı çalışma anlayışını benimseyen Başkent EDAŞ, Ankara'da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Ankara'da yılın üçüncü çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.



18 bin 519 trafo ve 60 bin 571 kilometre hat



Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 18 bin 519 trafo ve 60 bin 571 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar'da 15 bin 937 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 770 pano ile 959 trafo ve 102 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 21 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.



Başkentte bakım onarım işlemleri



Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Ankara'da hizmet verdiği 3 milyona yakın müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 356 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 843 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 252 elektrik panosu ve 99 trafo montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2019 yılının üçüncü çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.



Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, www.baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretiyor. - ANKARA