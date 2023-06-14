Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Başkente Değer Ödülleri Sahiplerini Buldu

14.06.2023 17:42

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona deprem nedeniyle bir kategori daha eklenerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlar da ödüllendirildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Afet Bölgesi Özel Hizmet Ödülü'ne layık görüldü ve ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, deprem felaketinde doğru bilgi paylaşımının insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu. Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat ve Yazı İşleri Müdürü Erdem Yeşer'in öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona deprem nedeniyle bir kategori daha eklenerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlar da ödüllendirildi.

Av. Bedia Teymur'a Afet Bölgesi Özel Hizmet Ödülü verildi

AV. BEDİA TEYMUR'A ANLAMLI ÖDÜL

50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketinde afet bölgesinin tamamını gezip hem devlet görevlileriyle hem de vatandaşlarla yaptığı röportajlarla bölgenin atmosferini yakından takip ederek Türkiye'ye ve dünyaya aktaran Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da gecede Afet Bölgesi Özel Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Av. Bedia Teymur'a Afet Bölgesi Özel Hizmet Ödülü verildi

"BU BİZİM İNSANİ GÖREVİMİZDİ"

Ödülünü aldıktan sonra salondakilere kısa bir konuşma yapan Teymur, "Ülke olarak çok acı bir afet yaşadık. Bu afette bütün kurumlarımız, belediye başkanlarımız seferber oldu. Bir de bu seferberliği kamuoyu ile doğru bir şekilde paylaşmak da ayrı bir görevdi. Biz de olayın bu boyutunu üstlenmiş olduk. Daha ilk andan itibaren 80 kişilik ekibimizle bütün gelişmeleri en doğru şekilde aktarmaya gayret ettik. Bu bizim insani görevimizdi. Gecede emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bedia Teymur, Deprem, Ankara, Güncel, Son Dakika

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