Başkentin "özel yüzücüleri" karne günü kulaç attı Ankara 'da ilk kez Down Sendromlular Yüzme Şenliği düzenlendiANKARA - Özel sporcular, karne günü kapsamında Ankara'da ilk kez düzenlenen Geleneksel Down Sendromlular Yüzme Şenliği'nde bir araya gelerek kulaç attı. 45 şampiyonluk ve 102 madalya sahibi down sendromlu bir yüzücü olan Gökhan Kotan, "Ülkemizi temsil etmek güzel bir duygu. Yine temsil ederek damgayı vuracağım ülkemize" dedi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da, devlet son 10 yıldır engellilere ve özel sporculara ciddi teşvik ve destek verdiğini belirtti.Yaklaşık 18 milyon öğrencinin bugün karnelerinin dağıtılmasıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ara tatili başladı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu down sendromlu çocuklara karne hediyesi değerinde bir etkinlik düzenledi. Başkent Ankara'da ilk kez bu yıl düzenlenen Geleneksel Down Sendromlular Yüzme Şenliği'nde down sendromlu çocuklar bir araya geldi. Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şenlikte 30 özel çocuk kulaç attı. Serbest, kurbağalama, kelebek ve sırt üstü stillerinde mücadele eden özel sporcular, tezahürat ve alkışlar arasında keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı."Devletin ciddi teşvikleri var"TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, İHA muhabirine etkinlikle ilgili değerlendirmede bulundu. Özel çocukların kendilerini ifade edebilecekleri en anlamlı alanın spor olduğunu dile getiren Kurt, çocukların sporda kazandıkları başarıları uluslararası yarışlarla, madalyalarla, kupalarla ve dünya şampiyonluklarıyla taçlandırdıklarını belirtti. Özel bireylerin kendini diğer bireylerle yarıştırabilecekleri yegane parkurun spor olduğuna işaret eden Kurt, "Son 10 yılda kulüp sayımız katlanarak arttı, bu noktada müthiş bir ilgi var. Çocuklarımızın başarıları İhlas Haber Ajansı gibi medya kuruluşları tarafından kamuoyuna duyurulduğu vakit, aileler bizim il temsilcilerimizi arayarak çocuğuna nasıl spor yaptırabileceğini soruyor" şeklinde konuştu.Devletin son 10 yıldır engellilere ve özel sporculara ciddi teşvik ve destekleri olduğunun altını çizen Kurt, bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 'na teşekkürlerini iletti. Kurt, bu şenliğin gelecek sene de yapılmasını hedeflediklerini belirterek, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de destekleneceğini ifade etti."Üst üste 3 defa kelebekte şampiyon oldum"Yüzücülerden Kardelen Demir röportaj öncesinde çok heyecanlandı. Mikrofon uzatılınca sporu çok sevdiğini adeta haykıran Demir, koşu yaptığını ve yüzmeyi sevdiğini söyledi. Yüzmede başarılı olduğunu anlatan Demir, "Etkinliği çok güzel buldum, eğleniyorum" diye konuştu.Bir diğer sporcu ise 45 şampiyonluk ve 102 madalya sahibi down sendromlu bir yüzücü olan Gökhan Kotan. Paralimpik yüzme sporcusu olan Kotan, İstanbul Bayrampaşa ilçesinde Ağrılı baba ve Sivaslı bir annenin çocuğu olarak 1990 yılında dünyaya geldi, doğumundan 1 yıl sonra down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Şu anda 28 yaşında olan ve paralimpik yüzme dalında bir çok madalyayla, şampiyonluk kazanan Gökhan, efsane olarak hafızalarda yer edinmek istediğini ifade etti. Kotan, "Üst üste 3 defa kelebekte şampiyon oldum. Ülkemizi temsil etmek güzel bir duygu. Yine temsil ederek damgayı vuracağım ülkemize. Diğer alanlarda da spor yapıyorum örneğin tenis, masa tenisi ve basketbol oynadım. Bütün sporları seviyorum ama en çok yüzmeyi, çünkü yüzmek insana kimlik katıyor" diye konuştu.Bugünkü yarışta iddialı olup olmadığı sorulan Kotan, "Bugünkü yarış benim için basit. İddialıyım bütün rakiplerimi solluyorum, yine efsaneliğimi konuşturacağım" karşılığını verdi.Down sendromlu minik Mustafa'nın annesi42 yaşındaki genç anne Aynur Ünal'ın Mustafa ve İrem adında iki çocuğu var. 4 yaşındaki down sendromlu küçük oğlu Mustafa'dan bahseden anne Ünal, "Hayat onunla devam ediyor. O benim aşkım, hayatım, bir tanecik oğlum. Zamanımın tamamı onunla geçiyor. Böyle faaliyetlere katılıyoruz, onun için elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" ifadelerinde bulundu.