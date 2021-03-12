Başkentte, "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Başkentte, "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi

12.03.2021 16:49
Başkentte,

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen çalıştay, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, çalıştaydaki konuşmasında, Başkentte son 18 yılda kültür, sanat ve turizm alanlarında yapılanları anlattı.

Restorasyonlara da değinen Düzgün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasının hizmete açıldığını hatırlattı.

Ankara'nın kültür değerlerinin korunması için çalışıldığını dile getiren Düzgün, Ankara Müzesi'ndeki eser sayısının da arttığını belirtti.

Düzgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle yurt dışına kaçırılan eserlerin ait olduğu Anadolu topraklarına döndürüldüğünü kaydetti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise çalıştayın ikincisinin yapıldığını hatırlattı. Derneğin çalışmalarını anlatan Gökdemir, 81 ilden gelecek kültür sanat muhabirlerine, yazarlara Başkentin tanıtılacağını bildirdi.

Çalıştayın konusunun Ankara olduğunu ifade eden Gökdemir, Başkentin tarihini bilinmeden Anadolu tarihinin anlanamayacağına işaret etti.

Gökdemir, yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ATO Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür etti.

Çalıştayda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eski MHP Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş ile Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan da konuşma yaptı.

Ankara Ticaret Odası, Milletvekili, Turizm, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte, 'Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu         
19:29
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı         
17:35
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte, "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei