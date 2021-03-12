Başkentte, "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince "Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı" düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen çalıştay, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, çalıştaydaki konuşmasında, Başkentte son 18 yılda kültür, sanat ve turizm alanlarında yapılanları anlattı.

Restorasyonlara da değinen Düzgün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binasının hizmete açıldığını hatırlattı.

Ankara'nın kültür değerlerinin korunması için çalışıldığını dile getiren Düzgün, Ankara Müzesi'ndeki eser sayısının da arttığını belirtti.

Düzgün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle yurt dışına kaçırılan eserlerin ait olduğu Anadolu topraklarına döndürüldüğünü kaydetti.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise çalıştayın ikincisinin yapıldığını hatırlattı. Derneğin çalışmalarını anlatan Gökdemir, 81 ilden gelecek kültür sanat muhabirlerine, yazarlara Başkentin tanıtılacağını bildirdi.

Çalıştayın konusunun Ankara olduğunu ifade eden Gökdemir, Başkentin tarihini bilinmeden Anadolu tarihinin anlanamayacağına işaret etti.

Gökdemir, yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ATO Başkanı Gürsel Baran'a teşekkür etti.

Çalıştayda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, eski MHP Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş ile Başkent Ankara Meclisi Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan da konuşma yaptı.