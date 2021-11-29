Başkentte "İklim Değişikliğine Karşı Akıllı Şehirler" açık oturumu yapıldı - Son Dakika

Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "İklim Değişikliğine Karşı Akıllı Şehirler" açık oturumu düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, bir otelde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, AFD'nin 1941'de kurulduğunu ve dünyanın en eski kalkınma ajansı olduğunu söyledi.

Magro, AFD'nin kuruluşu vesilesiyle düzenlenen programda bugün en önemli konuların başında gelen iklim değişikliğini ele almak istediklerini söyledi.

İklim değişliğinin tüm dünyayı tehdit ettiğini belirten Magro, Türkiye'nin hızlı büyüyen kentlerinin topluma hizmetler sunabilmek açısından büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Magro, "İklim değişikliği ile mücadelede ülkelerin sadece teknolojik açıdan değil, ekonomik yapı ve toplumsal model açısından kendilerini sorgulaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Kendi ata tohumumuzu üretmek su yönetimi açısından önemli"

Dünya gazetesi yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğündeki açık oturumda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, programa video konferans aracılığıyla katıldı.

Şahin, Türkiye'nin ve dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini, sürdürülebilir kalkınmada insana, doğaya ve çevreye saygılı kalkınma modelinin ne anlama geldiğinin çok acı bir şekilde öğrenildiğini belirtti.

İklim değişikliği ile mücadelenin çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Şahin, 2014'te ulaşım, imar ve iklim master planları yaptıklarını anlattı.

Belediye olarak Gaziantep'te iki önemli sorun olan ısınma ve ulaşım konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Şahin, bu kapsamda elektrikli otobüslere geçme ve metro çalışmaları üzerine projeleri de sürdürdüklerini söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında verimli etkinlikler yaptıklarını kaydeden Şahin, Mansur Yavaş'a bu konuda verdiği destek için teşekkür etti.

Şahin, Gaziantep'te bisikleti sadece spor aracı olarak değil, ulaşım aracı olarak da kullanmak istediklerini, bu kapsamda bisiklet yolları için çalışmaları kısa sürede sonuçlandıracaklarını vurguladı.

Kömür dağıtılan yerlerde doğal gazla ısınılması için çalıştıklarını belirten Şahin, şehirde doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasını ilgili bakanlıkların destekleriyle yapacaklarını kaydetti.

Gastronomi şehri Gaziantep'in kendi ata tohumlarını üretmeye başladığını ifade eden Fatma Şahin, "Kendi ata tohumumuzu üretmek su yönetimi açısından önemli. Kendi ata tohumumuzu üretmezsek suyu yanlış kullanmış oluyoruz. İleride belki su savaşları olacak. O yüzden biz de kullanılabilir arazimizi çoğaltıyoruz." dedi.

"Başkentimizde boş alanların yüzde 50'si tarıma uygun"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da AFD'nin 80'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, Ankara'nın iklim değişikliğini belirgin şekilde yaşadığını, bunun sebebinin çarpık kentleşme ve toprağın artık suyla buluşmaması olduğunu söyledi.

Yavaş, "Ankara'da 'Ne güzel, artık gökdelenler yükseliyor.' diyoruz ama bu büyük binaların ortaya çıkardığı ısınma, şehir sellerine ve bir yandan kuraklığa neden oluyor. Ankara'da bütün yapılaşmaların olduğu alanlara bakarsak Ankara'nın toprak arazisinin sadece yüzde 3'ü kullanılıyor yani yüzde 97'si boş. Başkentimizde boş alanların yüzde 50'si tarıma uygun." dedi.

Ankara köylüsünün tarım yapmadığını, yıllar içinde şehrin betona gömüldüğünü belirten Yavaş, başkentte iklim eylem planını uygulamaya koyduklarını, çevreci bir yaklaşımla sorunları çözmek için mücadele verdiklerini söyledi.

Mansur Yavaş, "Eskişehir yolu üzeri, Kazan yolu üzeri, Yenikent civarında en verimli tarım arazilerinin yapılaşmaya açıldığını görüyoruz. Halbuki biraz daha arka tarafta tepeler var ama oraya yapılaşma yapılmamış. Bu ve benzerleri çarpık kentleşmenin örneği." dedi.

Ankara'ya 2013'ten sonra ilk kez kendi başkanlığı sırasında otobüs alındığını ifade eden Yavaş, şöyle konuştu:

"1400 otobüsümüz var ve bir kısmı tamire gidiyor. Biz 370 otobüs kazandırdık. İnsanlara 'Toplu taşıma kullan' diyeceksiniz ama toplu taşıma yok, araç yok. Ankaray da belirli saatlerde hizmet veriyor. Belki dünyada ilk defa eski otobüslerin elektrikli hale dönüştürülmesi için çalıştık ve şu anda dünyada pek çok ülke ile bu konuyu görüşüyoruz. Bir yandan toplu taşımayı geliştirirken bir yanda da yeşil ulaşım için çalışıyoruz."

Başkentte atık su ve yağmur suyu noktasında hassasiyetlerinin olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Yenilenebilir enerji kaynakları için uygulamalarımız var. Şehirde yetki karmaşası yaşıyoruz. Şehirde imar planı yapan 20'den fazla kuruluş var. Bütün kuruluşların bir arada, senkronize çalışması lazım. Kimisi yatay, kimisi dikey mimari uyguluyor. Böyle sağlıklı yürümüyor işler." diye konuştu.

"Dünyanın dengesini bozduk"

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu da Glasgow'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı-COP 21 toplantısındaki gözlemlerini aktardı.

Bozoğlu, 197 ülkenin yer aldığı toplantının başarıyla tamamlandığını belirtti.

İklim değişikliğine yol açan ülkelerin bugün gelişmekte olan ülkelere iklim krizi ile mücadelede finansal destek sağlamasının önemli olduğunun altını çizen Bozoğlu, Türkiye'ye gelecek finansman desteğinin de adil ve şeffaf şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Dünyada özellikle sera gazı salınımın büyük bölümünün metandan kaynaklandığına yönelik bir tartışma olduğunu, metan gazının azaltılması noktasında da dünyadaki çabaların sürdürüldüğünü kaydeden Bozoğlu, "Biz dünyanın dengesini bozduk. Üretimden çok, yoğun tüketim süreci var. Bir yazıcıyı tamir ettirmek, yenisini almaktan daha pahalı oluyor. Yeniden kullanım ve bakımın dünyada geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Programda Suez Bölge Direktörü Erdoğan Aktepe ile Alstom Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye'den Sorumlu Bölge Direktörü Mama Sougoufara da konuşma yaptı.