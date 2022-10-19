Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı - Son Dakika
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Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı

19.10.2022 19:40

Nijeryalı saç örgüsü kuaförü Esther Dilara James, Afrika'ya özgü saç örgüsünün tarihinin 15. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, Afrikalıların millet, ülke, şehir ve sosyal yaşamlarının tanınmasını sağlayan bir çeşit "kimlik" olduğunu söyledi.

Nijeryalı saç örgüsü kuaförü Esther Dilara James, Afrika'ya özgü saç örgüsünün tarihinin 15. yüzyıla kadar dayandığını belirterek, Afrikalıların millet, ülke, şehir ve sosyal yaşamlarının tanınmasını sağlayan bir çeşit "kimlik" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2016'da kurulan Afrika Kültür Evi'nde düzenlenen "Afrika'da Saç Örgüsü Kültürü" etkinliğinde Afrika'ya has saç örgüsü tanıtıldı.

Etkinliğe konuk olan Nijeryalı saç örgüsü kuaförü James, "Afrika tarzı saç örgüsü 15. yüzyılda başlıyor. Sizin saç örgünüze göre bekar mı evli mi olduğunuz, hangi ülke, bölge veya şehirden olduğunuz anlaşılıyor." dedi.

Nijerya'da yaşadığı şehirde 23 farklı dil ve kültürün bulunduğunu aktaran James, kişilerin kültürlerinin, kullandıkları saç örgüsünden anlaşıldığını kaydetti.

Saç örgüsü Afrikalılar için "kölelikteki dostluk" anlamı taşıdı

James, Afrika'daki sömürge dönemlerinde kişilerin saç örgüsünün bir çeşit "kimlik" anlamı taşıdığını ve bu şekilde kurulan dostluklara "kölelikteki dostluk" adını verdiklerini söyledi.

Sömürgeci güçlerin, saç örgüsünün Afrikalılar arasında dostluğun artmasına vesile olduğunu anlamalarının ardından sömürgeleri altındaki bölgelerde insanların saçlarını kestiklerini kaydeden James, böylelikle Afrikalı köleler arasındaki saç örgüsü tarzına dayalı dostluğun engellendiğini anlattı.

"Saç örgüsü örmeyi çim ve yapraklarla öğrendik"

James, ailesinde kardeşleri dahil herkesin saç örgüsü yaptığını aktararak kendisinin saç örgüsünü 10 yaşında öğrenmeye başladığını belirtti.

Afrika'da saç örgüsünün öğretildiği bir okulun bulunmadığını ve örgüyü aile büyüklerinden usta çırak usulüyle öğrendiklerini dile getiren James, şunları kaydetti:

"Dışarıda biz çimler ve yapraklarla öğrendik, pratik yaptık. Sonra annem bana gerçek saçlarla pratik yapacağımızı söyledi. İlk başta saç örgüsünde kötüydüm ama sonra çok iyi hale geldim."

" Türkiye'de herkes Afrika kültürünü tanıyor"

Türkiye'ye gelişi ve saç örgüsünü ticari bir iş olarak kurma sürecine değinen James, Türkiye'ye ilk geldiği sıralar iş bulamadığını ancak kendisinden saç örgüsü yapmasına yönelik gelen taleple bu işten para kazanmaya başladığını ve kendi işini kurduğunu dile getirdi.

James, "Türkiye'de herkes Afrika kültürünü tanıyor. Türkiye'ye gelip Afrika saç tarzı hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi." dedi.

Saç örgüsü en fazla bir hafta kalmalı

Örgü saçların temizliğine de değinen James, saçların örülmeden önce yıkandığını ve örgü yapılmasının ardından en fazla bir hafta kullanılması gerektiğini dile getirdi.

James, saçın uzunluğuna göre örgüsünün 5 saate kadar sürdüğünü belirterek, bir hafta kullanılacak örgünün, saçın ıslak bir havluyla her sabah temizlenmesi durumunda bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

Bu sürenin saçın yapısına göre de değişiklik gösterebileceğini kaydeden James, uzun süre kullanımlarda saçlarda kırılmalar olacağını aktardı.

James, Afrika örgüsünün moda haline gelmesiyle sentetik ve farklı renklerdeki saçların da örgü için kullanıldığını ve beyaz renkli saçların da ön plana çıktığını söyledi.

Saç örgüsüne yönelik bilgileri paylaşmasının ardından James, konuklardan bazılarının saçını örerek bazı örgü örneklerini gösterdi.

Emine Erdoğan tarafından 2016'da Ankara'da kurulan Afrika Kültür Evi, kültürel diplomasinin en önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde Afrika saç örgüsü tanıtıldı - Son Dakika

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