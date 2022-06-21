Türkiye'nin En Büyük Engelsiz Kreşi Başkent'te Açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraklerinden PORTAŞ A.Ş. tarafından yürütülen 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı' inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çayyolu'nda görme, işitme ve bedensel engelli çocukların da yararlanacağı Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşini hizmete açacaklarını söyledi. Yavaş, yeşil bina özelliğiyle çevre dostu kreş olarak inşa edilen kreş ile ilgili olarak, "Özel çocuklarımızın huzur bulacağı, ailelerin evladını güvenle emanet edip rahat nefes alacağı bir merkezi daha Ankara'mıza kazandırdık" dedi.

PORTAŞ A.Ş. tarafından Çayyolu'nda yapılan 'Engelsiz Yuva ve Engelsiz Çocuk Parkı'nın açılışına sayılı günler kalırken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, bir sosyal sorumluluk projesi olan Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşini hizmete açacaklarını söyledi.

YEŞİL BİNA ÖZELLİĞİYLE AVRUPA'DA DA ÖRNEK OLACAK

Başkent'te yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması ve yaşıtları gibi oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen engelsiz kreş ile ilgili ailelere müjde veren Yavaş, "Özel çocuklarımızın huzur bulacağı, ailelerin evladını güvenle emanet edip rahat nefes alacağı bir merkezi daha Ankara'mıza kazandırdık. 'Engelsiz bir Başkent' hedefimizle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük engelsiz kreşini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İhtiyacı olan elektriğin yüzde 20'sini güneş panelleri sayesinde kendisi üreten, yeşil bina özelliğine sahip örnek projenin Türkiye ve Avrupa çapında öne çıkan bir kreş olduğunun altını çizen PORTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Okan Evliyaoğlu, çevre dostu kreş ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Engelsiz kreş projesinin inşaatına 2021 Mayıs ayında başladık. 5 bin 606 metrekarelik arsa üzerine yaklaşık 3 bin 150 metrekare kapalı alan olarak inşa edilen kreş açılışa hazır hale getiriliyor. Tesisimiz birçok teknik özelliğe sahip. Türkiye ve Avrupa çapında öne çıkan bir kreş olacak. Yeşil bina altın sertifikasına aday olan kreşimiz, su tüketimini minimum seviyede tutacak. Yağmur sularını toplayarak peyzaj sulamasında kullanımı sağlanacak. İhtiyacı olan elektriğin yüzde 20'sini güneş panelleri sayesinde kendisi üretecek. Kreşimiz, dünyada ortalama tüketilen elektrik enerjisinden yüzde 30, Türkiye'de tüketilen ortalama elektrik enerjisinden ise yüzde 55 daha az enerji tüketimi sağlayacak. Tesisimiz, sahip olduğu 69 metreküp kapasiteli su deposu sayesinde peyzaj sulaması için ihtiyaç duyulan suyun yüzde 85'ini yağmur sularından karşılayacak. Ayrıca peyzaj alanında minimum su ihtiyacı olan bitkiler kullandık. Projenin tüm Ankara halkının ve çocuklarımızın güzel ve mutluluk dolu anlarına ev sahipliği yapacağını düşünerek hayırlı olmasını diliyoruz."

TERASINDA BİTKİ YETİŞTİRİLECEK

Çevre dostu tasarıma sahip olan akıllı binada, toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, görme, işitme ve bedensel engelli çocuklar için 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, elektrikli araçlar için bir adet şarj istasyonu ve bisiklet parkları yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere doğa dostu yapılar bırakmayı hedefliyor.