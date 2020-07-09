Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat

Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.

Başkent Ankara, yılın ilk yarısında yaklaşık 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, satılan ürünler dünyanın 202 noktasına ulaştı.

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Ankara, ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapan şehirler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde başkentin ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 3 milyar 595 milyon 189 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Şehirden gerçekleştirilen dış satım şubat, mart, nisan ve mayıs boyunca aylık bazda düşüş kaydetmesinin ardından haziranda bir önceki aya göre yüzde 24,6 yükselerek 677 milyon 477 bin dolar oldu.

Başkentin ihracatı dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin yoğunlaştığı şubatta yüzde 1,5, martta yüzde 14,9, nisanda yüzde 17,1 ve mayısta yüzde 29 gerilemişti.

En büyük ihracat pazarı ABD

Ankaralı ihracatçılar geçen yılın ilk yarısında 197 ülke ve serbest ticaret bölgesine ürünlerini ulaştırırken, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakam 202'ye yükseldi. Cebelitarık, Yeşil Burun Adaları, Dominik, Mayotte, Guam, Makao ve Esvatini geçen yıl ihracat yapılmayıp, bu yıl ürün satılan bölgeler arasında yerini aldı.

Ocak-haziran döneminde Ankara'nın ihracatında lider ülke 325,8 milyon dolarla ABD oldu.

Bu sıralamada ABD'yi 297,4 milyon dolarla Almanya, 252,8 milyon dolarla Çin, 155 milyon dolarla Irak ve 145,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

İhracatı otomotiv, makine ve kimya sektörleri sırtladı

Başkentten yılın ilk yarısında sektörler bazında gerçekleştirilen dış satımda ilk sırayı yaklaşık 551,5 milyon dolarlık ürün satılan otomotiv alırken, makine ve aksamlarından 524,1 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinden 489,3 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Öte yandan, yılın ilk yarısında Ankara, savunma ve havacılık sanayisi sektöründen yapılan 330,9 milyon dolarlık ihracatla bu alanda en fazla dış satıma imza atan şehir olarak öne çıktı. Başkent, bu sektörde ülkenin toplam dış satımının yüzde 35,8'ini omuzladı.

TİM verilerine göre yılın ilk yarısında Ankara'nın sektörler ve ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracat şöyle (bin dolar):

1 Ocak - 30 Haziran
Sektör20192020Değişim (%)
Otomotiv endüstrisi640.308,6551.496,0-13,9
Makine ve aksamları599.144,9524.121,2-12,5
Kimyevi maddeler ve mamulleri 564.129,5489.275,4-13,3
Madencilik ürünleri331.239,3363.601,99,8
Çelik312.986,6333.565,76,6
Savunma ve havacılık sanayisi554.317,4330.859,3-40,3
Elektrik-elektronik223.832,9224.896,70,5
Demir ve demir dışı metaller 177.440,1208.292,117,4
İklimlendirme sanayisi97.684,7107.789,410,3
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri110.858,596.327,9-13,1
Hazır giyim ve konfeksiyon 34.171,584.734,0148,0
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 76.787,983.675,69,0
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri85.688,476.713,5-10,5
Meyve sebze mamulleri 35.309,142.009,819,0
Su ürünleri ve hayvansal mamuller23.749,225.870,08,9
Deri ve deri mamulleri 10.322,513.571,031,5
Mücevher9.456,610.243,48,3
Tekstil ve ham maddeleri6.155,07.410,720,4
Yaş meyve ve sebze 6.536,96.641,61,6
Halı 5.984,93.884,8-35,1
Zeytin ve zeytinyağı 3.490,52.937,0-15,9
Diğer sanayi ürünleri1.695,51.758,03,7
Kuru meyve ve mamulleri 1.306,81.651,326,4
Gemi ve yat1.276,31.418,711,2
Süs bitkileri ve mamulleri1.395,21.257,8-9,9
Fındık ve mamulleri 836,41.186,341,8
Toplam3.916.105,13.595.188,9-8,2

1 Ocak - 30 Haziran
Ülke20192020Değişim (%)
ABD354.292,7325.826,7-8,0
Almanya324.137,4297.384,4-8,3
Çin241.021,8252.749,64,9
Irak139.966,6155.008,110,7
İtalya171.307,6145.049,3-15,3
İngiltere117.851,7111.056,7-5,8
Rusya61.486,189.654,345,8
Hollanda101.062,789.529,4-11,4
Suudi Arabistan70.160,781.571,016,3
Fransa115.624,074.715,1-35,4
Diğer2.219.193,81.972.644,3-11,1
Toplam3.916.105,13.595.188,9-8,2

İhracat, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:28:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]