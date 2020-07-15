Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu - Son Dakika

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşirken, BCL'nin normal sezonunda mücadele edecek beş Türk kulübünün grupları da belli oldu.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşirken, BCL'nin normal sezonunda mücadele edecek beş Türk kulübünün grupları da belli oldu.

Temsilcilerimizden Türk Telekom ile Darüşşafaka Tekfen C Grubu'nda yer alırken, Galatasaray Doğa Sigorta A Grubu, TOFAŞ B Grubu ve Pınar Karşıyaka D Grubu'nda mücadele edecek.

Elemelerden gelecek dört takımın gruplara dağılmasıyla tamamlanacak normal sezonda mücadele edecek takımların kesinleşeceği BCL'de gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya), Galatasaray Doğa Sigorta (Türkiye), Iberostar Tenerife (İspanya), Peristeri (Yunanistan), Rytas Vilnius (Litvanya), SIG Strasbourg (Fransa), VEF Riga (Letonya), Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears/Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU: Casademont Zaragoza (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), JDA Dijon (Fransa), Nizhny Novgorod (Rusya), Start Lublin (Polonya), Tofaş (Türkiye), Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos/Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU: Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), Filou Oostende (Belçika), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Limoges CSP (Fransa), San Pablo Burgos (İspanya), Türk Telekom (Türkiye), Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca/Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU: AEK (Yunanistan), Brose Bamberg (Almanya), Cholet (Fransa), Fortitudo Bologna (İtalya), Hapoel Holon (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), RETAbet Bilbao (İspanya), Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk/London Lions/Neptunas Klaipeda)

Normal sezon 13 Ekim 2020'de başlayacak olup gruplarını ilk 4 sırada bitiren takımlar play-off lara katılma hakkı kazanacak.

BCL 2020-21 sezonu elemelerinin ilk turu 15 ve 18 Eylül'de, ikinci eleme turu maçları ise 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

Müsabakaların takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.


basketbol, İsviçre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin grupları belli oldu - Son Dakika Spor
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