Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor- Darüşşafaka Tekfen: 64-80
Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 96-82
Galatasaray- Türk Telekom: 94-89
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Aliağa Petkim: 75-74
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net: 85-71
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-83
Akhisar Belediye Basketbol- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 85-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor: 62-117
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86-67
İzmit Belediyespor-Galatasaray: 62-80
Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ: 79-51
Not: Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- Kaynak: AA
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