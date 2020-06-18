Başlatılan yol çalışması TEM'i kilitledi - Son Dakika

Başlatılan yol çalışması TEM'i kilitledi

Yolun kapanması sonrası Emniyet Müdürlüğü LGS için öğrencilere çağrıda bulundu

Yol çalışmalarının kilometrelerce araç kuyruğu oluşturduğu TEM havadan görüntülendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İzmit geçişinde yapılan yol çalışması nedeni ile trafiğin tek şeritten sağlanması nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeni ile açıklama yaparak, öğrencilerin Cumartesi günü yapılacak LGS sınavlarına geç kalmamaları için çağrıda bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının yapımı için süren çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu İzmit Batı Kavşağı ve İzmit Doğu Kavşağı arasında, yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeni 4 Temmuz tarihine kadar TEM Otoyolu'nda trafik hem Ankara hem de İstanbul istikametinde tek şeritten sağlanacak. Trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gün boyunca devam eden yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler ise D100 Karayolu'na yönleniyor. D100 Karayolu'na bağlanan araçlar, İzmit kent merkezine giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü LGS sınavı için uyardı

Hafta sonu da sürecek yol çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk nedeni ile sürücülerin D100 Karayolu'na yönleneceğini değerlendiren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS), öğrencilerin yoğunluk sebebi ile geç kalmaları için çağrıda bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nen yapılan açıklamada saat 09.30'de gerçekleştirilecek sınav için öğrencilerin, sınava girecekleri okula gitmek için erken saatte evden çıkmaları gerektiğini duyurdu.

"Sınav başlama saatinden önce sınava girecekleri okullarda olacak şekilde yola çıkmaları faydalı olacaktır"

Yapılan açıklamada, "Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatı kapsamında TEM Otoyolu İzmit Batı Kavşağı ile İzmit Kandıra Kavşağı arası Gültepe mevkiinde yapılan alt geçit çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılmış olup trafik Ankara istikametinde tek şerit üzerinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Gerek bahse konu yol çalışması gerekse de diğer noktalarda yapılan yol çalışmaları nedeniyle trafik TEM Otoyolu üzerinde yoğunlaşmakta ve buna bağlı olarak D-100 Karayolunda ve bağlantı yollarında araç trafiğinde yoğunluklar yaşanmaktadır. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30'da ilimizde yapılacak olan LGS sınavına katılacak öğrencilerimizin mağdur olmamaları için okul güzergahlarında meydana gelebilecek trafik yoğunluğu da dikkate alınarak sınav başlama saatinden önce sınava girecekleri okullarda olacak şekilde yola çıkmaları faydalı olacaktır. Ayrıca Emniyet Müdürlüğümüzce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sınava girecek öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla okul güzergahlarında gerekli trafik tedbirleri alınmıştır" ifadelerine yer verildi.