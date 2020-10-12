Batı Afrika ekonomi bloku, yaptırımların kaldırılmasından sonra ilk kez Mali'de - Son Dakika

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ardından ilk kez bölgede temaslarda bulundu.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, başkent Bamako'da geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Bah N'Daw ile görüştü.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Assimi Goita ve Başbakan Moctar Ouane ile bir araya gelen Addo, Mali'deki Gana toplumu ve diplomatik temsilcileri kabul etti.

Addo'nun, temaslarında, geçiş süreci sonrasında yapılacak seçimler ve CNSP'nin feshedilmesi konularının masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Hükümetin kurulmasıyla yaptırımlar kaldırılmıştı

ECOWAS'ın darbe gecesi Mali'ye uyguladığı yaptırımlar, geçiş hükümetinin kurulmasıyla 6 Ekim'de kaldırılmıştı.

Yaptırımların kaldırılmasından bir gün sonra da devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinde görevli ve darbe gecesinden bu yana alıkonulan 12 kişi de serbest bırakılmıştı.

Serbest kalanlar arasında Keita döneminin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine de bulunuyordu.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.