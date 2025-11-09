Batman'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Batman'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Batman'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
09.11.2025 23:49
Batman'dan iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Batman'da merkez ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Tarafların birbirine tabancayla ateş açması sonucu Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, KAÇAN 2 ŞÜPHELİ İSE ARANIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ç. ve F.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Batman'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
