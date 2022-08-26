Batman Üniversitesi Rektörü Demir'den "Tügva" İddialarına Yanıt: "Ortağı Olduğumuz Proje İçin Kapalı Bir Alan Vakfın Kullanımına Verildi"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soru önergesine verdiği yanıtta; üniversitenin okuma salonunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönettiği TÜGVA'ya verildiği iddiasının asılsız olduğunu, söz konusu vakfa önce iştirakçisi sonra ortağı oldukları 'Batman İcathane' projesi için kapalı bir alanın tahsis edildiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde öğrencilerin ders çalıştığı okuma salonunun Bilal Erdoğan'ın yönettiği TÜGVA'ya tahsis edildiği iddialarını TBMM gündemine taşımış, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

Bakan Özer, soru önergesine Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'in YÖK Başkanlığı aracılığıyla gönderdiği yazıyla yanıt verdi.

"İŞTİRAKÇİ YERİNE 'ORTAK' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ"

Merkez kampüste bulunan ve öğrencilerin ders çalışabileceği okuma salonunun bir vakfa tahsis edildiği iddiasının asılsız olduğunu ileri süren Rektör Demir, TÜGVA tarafından Dicle Kalkınma Ajansı'na (DİKA) başvurularak yapılan "BATMAN İCATHANE" isimli proje kapsamında Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan kapalı bir alanın kullanımına ilişkin 10 yılı kapsayan protokolün 16 Aralık 2020 tarihinde imzalandığını belirtti. Demir, "Üniversitemizin önce iştirakçi olarak katıldığı projedeki rolü, 05.11.2021 tarihinde 'iştirakçi' yerine 'ortak' olarak değiştirilmiştir" bilgisini verdi. Demir, TÜGVA'ya tahsis edilen alanın tam olarak yerini ise açıklamadı.

"KAMU TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR"

TÜGVA'nın 'İcathane' projesinin masraflarının devlet tarafından karşılandığına dikkat çeken Demir, "Kamu tarafından finanse edilen İcathane projesi kapsamında ortaokul, lise ve üniversite çağındaki öğrencilere ücretsiz kodlama, robotik, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme, bilgisayar programlama, 3 boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarımı ve robotik devre tasarımı dahil birçok eğitim verilmesi planlanmaktadır. Anılan vakfın adı TÜGVA'dır" dedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DEĞİL ÖĞRENCİYE SORUŞTURMA

Rektör İdris Demir, Batman Üniversitesi'nin okuma salonunda ders çalışmak isteyen bir öğrencinin okuma salonuna alınmadığı ve güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğine ilişkin iddialar hakkında da şu açıklamayı yaptı:

"20 Mart 2022 Pazar günü merkez kampüsümüzde ÖSYM tarafından 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' yapılmıştır. Aynı zamanda İlimizdeki Nevruz kutlamaları da aynı gün gerçekleştirilmiştir. Anılan nedenlerden dolayı okuma salonumuz hem sınav güvenliği hem de genel güvenlik tedbirleri kapsamında belirtilen tarihte kapalı tutulmuştur. Okuma salonunun kapalı olduğu sırada Üniversitemiz öğrencilerinden biri okuma salonunda ders çalışmak istemiş ancak okuma salonunun belirtilen sebeplerden kapalı olduğu güvenlik görevlisi tarafından kendisine bildirilerek kampüse alınmamıştır. Söz konusu öğrenci kapalı olan okuma salonuna zorla girmek istemiş, buna engel olmaya çalışan güvenlik görevlileri ile öğrenci arasında arbede yaşanmıştır. Olaya karışan güvenlik görevlileri karakola, şikayette bulunmuş olup konuya ilişkin süreç devam etmektedir. Ayrıca soru önergesine konu olan olay ile ilgili öğrenci hakkında disiplin soruşturması devam etmektedir."