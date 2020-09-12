Battalgazi'de Kahveci güven tazeledi - Son Dakika

Battalgazi'de Kahveci güven tazeledi

AK Parti, Malatya'nın Battalgazi İlçesi 7. olağan kongresi gerçekleştirildi.

Battalgazi'de Kahveci güven tazeledi, System.String[]

AK Parti, Malatya'nın Battalgazi İlçesi 7. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Basri Kahveci tekrar başkan seçildi.

Eskimalatya'daki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayında gerçekleştiren kongreye, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkan Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kongrede açılış konuşması gerçekleştiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, partinin geldiği süreç içindeki sıkıntılardan söz ederek, "Bugün bu kutlu hareketin lideri ve yol arkadaşları milletimizi bu emanetine sahip çıkmak için, gece gündüz demeden koştururken hainler hiç boş durmadı bu kutlu davanın lideri ve onun yol arkadaşları nice badireler atlattı" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bugün AK Parti 18 yıldır iktidarda ise bunda sayın cumhurbaşkanımızın, ekibimizin ve yerel yönetimlerin büyük katkıları vardır. Bunlara katkı sağlayanlar da tüm teşkilatlarımızındır. Battalgazi'de talip olduğumuzda şunu görmüştük. İlde ve bölgesel kalkınmanın adil olmadığı bir yerde huzurun, mutluluğun ve iyi bir medeni şehrin inşasının mümkün olmayacağını gördük. Bunun için bölgesel kalkınmadaki oluşan farklılıkları ortadan kaldırma adına çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalarımızın en önemlisi ise Derme Deresi Projesi. Derme Deresi şehir merkezinde olmasına rağmen olumsuzlukların yaşandığı bir alandı Daha önceki belediye başkanlarımızın başlattığı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ında sürdürdüğü bir Çınar Park projemiz var. Biz bu alanın yeterli olmayacağını bu alanın baraj ile birlikte birleştirilmesi gerektiğini düşündük. Onla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. İnşallah onu Battalgazi'mize kazandıracağız. Depremde zarar gören vatandaşlarımızı için yapılması planlanan deprem konutlarını 1. Etaplarını Orduzu bölgesine, 2. Etabını ise Battalgazi bölgesine getirip, şehrimizi açmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Kadınlara hitap etmek üzere kadın kooperatifin kurduklarında dile getiren Güder, "Ayrıca kadın kooperatifinin uygulamalarını yapabilmeleri için 50 dönümlük bir ziraat okulunun yanındaki bir alanı kadın kooperatifine tahsis ettik. Yine 50 dönümlük bir alanda çiftçilerimizin farklı ürün geliştirmeleri için ve eğitim görmeleri noktasında bir alanı tahsis etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyenin Malatya Büyükşehir Belediyesi olduğu ifade ederek, "Büyükşehir belediye başkanı olduktan sonra mali tablo düzenlenmesi için çok sıkı tedbirler aldık. Türkiye'de hiçbir belediyenin almadığı mali disiplini tedbirlerini aldık. Şu anda da Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesidir kendi ölçeğine göre. Biz geldiğimizde siyaset ne üzerine yapılıyordu, 40 yılda beri bekleyen vagon fabrikası vardı bunu ayağa kalkması lazımdı ve biz burayı ayağa kaldırdık. Şu anda vagon fabrikası Kızılay'ın prefabrik fabrikası ve Kızılay'ın tekstil fabrikası olarak çalışıyor. Batıda Yimpaş'ın terk edilmiş bir binası vardı oranın ihalesini yaptık. Bunun yanında sürekli konuşulan kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu, kuzey çevre yolu şuanda bunların hepsine başlandı ve yapılıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti il başkanı İhsan Koca da yaptığı konuşmasında AK Partili belediyelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerini yapmaya devam ettiklerini ifade ederek," Belediye başkalarının yaptığı hizmetlerden bahsettiler. Başkanlarımız daha çok fazlasını yaptılar. İnşallah bunda sonra hizmet yapmaya devam edecekler. Ama bu hizmetler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılıyor. Onun önderliğinde kurulmuş bu parti. İnşallah milletimizin bu desteği birlikteliği bu beraberliği uzun yıllar devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi.

12 Eylül darbesinin yıl dönümünde bir demokrasi şöleni yaptıklarını da ifade eden Koca, "Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümüdür. Bu darbe gününde biz de demokrasi şöleni yapıyoruz. Bugün bizim için bir şölendir. Darbeye darbe yapanlara karşı bir şölen yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Battalgazi, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Battalgazi'de Kahveci güven tazeledi - Son Dakika


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